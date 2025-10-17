Знижки на електричні авто США сягають $50 000

Італійський бренд Maserati переживає непрості часи. Попит на електричні моделі компанії в США різко впав, і тепер виробник змушений буквально «зливати» непродані автомобілі зі складів, пропонуючи знижки, які раніше здавалися немислимими для люксового сегмента. Про це розповідають в Carscoop.

До речі за місяць в Україну привезли 11 вживаних Maserati

Рекордні знижки до $50 000

Щоб пожвавити продажі, Maserati запровадила масові стимули на електричні моделі по всій території США. Найщедріші знижки отримали GranTurismo Folgore та GranCabrio Folgore — тепер їх можна купити або взяти в оренду з вигодою до $50 000.

Для порівняння: стартова ціна GranTurismo складає $200 295, а GranCabrio — $209 195. Тож з урахуванням знижки обидва спорткари переходять у категорію «менш екзотичних», хоча залишаються представниками елітного класу.

Цікаво, що аналога на ДВЗ з V6-бітурбо двигуном від MC20 акція не торкнулася — знижки діють виключно для електроверсій.

Потужність є, але драйву не вистачає?

Folgore оснащені трьома електромоторами, які забезпечують 751 к.с. та 1350 Нм крутного моменту. Це гарантує вибухову динаміку, однак, схоже, не додає привабливості для типових покупців Maserati.

Любителі бренду досі асоціюють «тризуб» із глибоким звуком V6 і відчуттям «живої» механіки — чого електричним моделям, як би вони не були швидкими, не вистачає.

Навіть Grecale Folgore не рятує ситуацію

Знижки отримав і електричний позашляховик Grecale Folgore — тепер на нього діє стимул у $25 000 при купівлі або оренді. Крім того, Maserati пропонує фінансування під 5,49% річних на 72 місяці, що робить цю угоду однією з найбільш агресивних на преміальному ринку електромобілів.

Під капотом (точніше, під підлогою) Grecale Folgore має батарею 105 кВт·год і два електродвигуни загальною потужністю 550 к.с. та 820 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена 220 км/год.

Для порівняння, бензинова Grecale Modena отримала лише скромну знижку у $3 000 — виглядає, ніби Maserati відверто намагається «виштовхнути» електричні версії.

Також цікаво прокатна контора розпродує майже всі Maserati

Що далі для Maserati?

Продажі бренду у США впали до 5996 автомобілів за перші дев’ять місяців 2025 року — це дуже скромний результат для марки, яка колись вважалася символом італійської розкоші.

Рекордні знижки — це не просто маркетинговий трюк, а ознака реальних проблем із попитом. Попри технічну досконалість, Maserati ще не переконала клієнтів, що електрика може дарувати ті самі емоції, за які вони платили десятиліттями.