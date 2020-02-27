Мощная "Октавия" будет гибридом в кузовах лифтбек и универсал.

Чешская марка обнародовала финальный тизер спортивной Octavia, которая впервые получила электрический привод. Премьера – на следующей неделе.

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Уже не секрет, что техника Octavia RS iV будет почти идентичной агрегатам Volkswagen Golf GTE и Cupra Leon PHEV. Закамуфлированные в большей или меньшей степени прототипы чешского спорткара также уже не раз попадали в объективы шпионов, а сам производитель ранее показывал эскизы новинки. И все же, перед официальным дебютом Skoda выпустила еще один тизер, посвященный Octavia RS iV.

В коротком видео можно увидеть отдельные элементы экстерьера и интерьера Skoda Octavia RS iV, причем в обоих вариантах кузова. Особое внимание уделили светотехнике автомобиля.

Напомним, Octavia RS iV получит силовую установку из 1,4-литрового бензинового двигателя и электромотора, которые вместе развивают 245 л.с. и 400 Нм, а также батареи на 13 киловатт-часов, энергии в которой хватит на 55 километров пробега без бензина.

Вместе с RS-версией, Skoda покажет и “гражданский” гибрид Octavia iV, с похожими агрегатами, но меньшей производительностью – 204 л.с. и 350 Нм.

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