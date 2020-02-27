Потужна "Октавія" буде гібридом в кузовах ліфтбек та універсал.

Чеська марка оприлюднила фінальний тізер спортивної Octavia, котра вперше отримала електричний привід. Прем’єра – наступного тижня.

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Вже не секрет, що техніка Octavia RS iV буде майже ідентичною агрегатам Volkswagen Golf GTE та Cupra Leon PHEV. Закамуфльовані в більшій чи меншій мірі прототипи чеського спорткара також вже не раз потрапляли в об’єктиви шпигунів, а сам виробник раніше показував ескізи новинки. І все ж, перед офіційним дебютом Skoda випустила ще один тізер, присвячений Octavia RS iV.

У короткому відео можна побачити окремі елементи екстер'єру та інтер'єру Skoda Octavia RS iV, причому в обох варіантах кузову. Особливу увагу приділили світлотехніці автомобіля.

Нагадаємо, Octavia RS iV отримає силову установку з 1,4-літрового бензинового двигуна і електромотора, які разом розвивають 245 к.с. і 400 Нм, а також батареї на 13 кіловат-годин, енергії в якій вистачить на 55 кілометрів пробігу без бензину.



Разом з RS-версією, Skoda покаже і “цивільний” гібрид Octavia iV, зі схожими агрегатами, але меншою продуктивністю – 204 к.с. та 350 Нм.

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