Сколько будет стоить растаможка электромобиля в 2026 году

Что именно изменится с 2026 года и сколько будет стоить растаможка электрокара после завершения действия нулевого НДС – объясняют эксперты Института исследований авторынка.

Кстати украинцы перестали покупать авто в США

В публичных обсуждениях часто говорят о “льготе на электромобили” как об одном пакете, но юридически это разные вещи. Разъясним эти нюансы.

НДС

Освобождение электромобилей от НДС - это временная льгота. Она была прописана с конечной датой действия и не продлится автоматически. Действующий срок завершается 31 декабря 2025 года.

Пошлина

Таможенный сбор - это другой налог, но для электромобиля это не льгота, а постоянная норма. Для электромобилей ставка ввозной пошлины составляет 0% без ограничений во времени. Ее не нужно продлевать, она действует на постоянной основе.

Акцизный налог

Акциз на электромобили минимальный, но он есть: 1 евро за каждый кВт-ч емкости батареи. Это постоянная норма в действующем Налоговом кодексе Украины.

Первая регистрация

Сбор в Пенсионный фонд, который платят при первой регистрации автомобилей. для легковушек составляют от 3 до 5% в зависимости от стоимости авто. Для электромобилей этот сбор составляет 0%, и это постоянная норма в действующем законе Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Поэтому если Верховная Рада не продлит нулевую ставку НДС, с 1 января 2026 года при импорте электромобиля изменится только одно: снова будет начисляться НДС 20%. Потому что эта норма была временной в соответствии с пунктом 64 переходных положений Налогового кодекса Украины.

Кстати украинцы массово ввозят электромобили перед возвратом НДС

Станислав Бучацкий в разговоре с "Экономической правдой" объясняет о растаможке электромобилей с 1 января 2026 года:

Что изменится с 1 января 2026 года

Если парламент не примет решение о продлении нулевого НДС, с нового года при импорте электромобиля вернется только один налог - НДС 20% от таможенной стоимости авто.

Все остальное останется без изменений:

пошлина - 0%;

- 0%; акциз - 1 евро за кВт-ч батареи;

- 1 евро за кВт-ч батареи; сбор в Пенсионный фонд - 0% при первой регистрации электромобиля.

То есть из трех ключевых налогов фактически добавляется только один.

Также интересно почему в 2026 году будет выгодно покупать подержанные электромобили

Сколько реально придется заплатить в 2026 году

Например, электромобиль стоит 20 000 евро, батарея 60 кВт-ч.

акциз: 60 евро;

база налогообложения: 20 060 евро;

НДС 20%: примерно 4 012 евро.

Фактически полный пакет таможенных платежей составит около 20% от стоимости авто. И хотя это на 4 тысячи евро дороже, чем в 2025 году, это все равно самая низкая налоговая нагрузка среди всех категорий авто на украинском рынке.

Другой вопрос - как таможня будет определять таможенную стоимость конкретного авто, особенно с европейских рынков. Но это уже отдельная дискуссия.

Кстати сколько сейчас стоит растаможить автомобиль

Что будет с рынком электромобилей после возврата НДС

Нынешний рекордный импорт сформирован ожиданием подорожания. Покупатели пытаются "успеть", поэтому спрос подогрет искусственно. После 1 января 2026 года возможен краткосрочный спад - в пределах 20–40%.

Но глобально это не угрожает рынку, ведь электромобили остаются самыми дешевыми в растаможке; расходы на эксплуатацию низкие. Никуда не деться и от глобальной тенденции – в мире стремительно растет предложение электрокаров, что давит на цены. Поэтому большинство украинцев будут покупать электромобили и в дальнейшем, просто темпы временно замедлятся.

Эксперты прогнозируют, что после продажи накопленных запасов в первой половине 2026 года ситуация стабилизируется. Электромобили никуда не исчезнут - они уже стали ключевой частью украинского рынка.