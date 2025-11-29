Скільки коштуватиме розмитнення електромобіля у 2026 році

Що саме зміниться з 2026 року та скільки буде коштувати розмитнення електрокара після завершення дії нульового ПДВ – пояснюють експерти Інституту досліджень авторинку.

У публічних обговореннях часто говорять про “пільгу на електромобілі” як про один пакет, але юридично це різні речі. Роз'яснимо ці нюанси.

ПДВ

Звільнення електромобілів від ПДВ — це тимчасова пільга. Вона була прописана з кінцевою датою дії та не продовжиться автоматично. Чинний термін завершується 31 грудня 2025 року.

Мито

Митний збір — це інший податок, але для електромобіля це не пільга, а постійна норма. Для електромобілів ставка ввізного мита становить 0% без обмежень у часі. Її не потрібно продовжувати, вона діє на постійній основі.

Акцизний податок

Акциз на електромобілі мінімальний, але він є: 1 євро за кожен кВт·год місткості батареї. Це постійна норма в чинному Податковому кодексі України.

Перша реєстрація

Збір до Пенсійного фонду, який сплачують при першій реєстрації автомобілів. для легковиків становлять від 3 до 5% залежно від вартості авто. Для електромобілів цей збір становить 0%, і це постійна норма в чинному законі України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Тож якщо Верховна Рада не продовжить нульову ставку ПДВ, з 1 січня 2026 року при імпорті електромобіля зміниться лише одне: знову нараховуватиметься ПДВ 20%. Бо ця норма була тимчасовою відповідно до пункту 64 перехідних положень Податкового кодексу України.

Станіслав Бучацький у розмові з «Економічною правдою» пояснює про розмитнення електромобілів з 1 січня 2026 року:

Що зміниться з 1 січня 2026 року

Якщо парламент не ухвалить рішення про продовження нульового ПДВ, з нового року при імпорті електромобіля повернеться лише один податок — ПДВ 20% від митної вартості авто.

Усе інше залишиться без змін:

мито — 0%;

— 0%; акциз — 1 євро за кВт·год батареї;

— 1 євро за кВт·год батареї; збір до Пенсійного фонду — 0% при першій реєстрації електромобіля.

Тобто з трьох ключових податків фактично додається лише один.

Скільки реально доведеться заплатити у 2026 році

Наприклад, електромобіль коштує 20 000 євро, батарея 60 кВт·год.

акциз: 60 євро ;

; база оподаткування: 20 060 євро ;

; ПДВ 20%: приблизно 4 012 євро.

Фактично повний пакет митних платежів становитиме близько 20% від вартості авто. І хоча це на 4 тисячі євро дорожче, ніж у 2025 році, це все одно найнижче податкове навантаження серед усіх категорій авто на українському ринку.

Інше питання — якою митниця визначатиме митну вартість конкретного авто, особливо з європейських ринків. Але це вже окрема дискусія.

Що буде з ринком електромобілів після повернення ПДВ

Нинішній рекордний імпорт сформований очікуванням подорожчання. Покупці намагаються «встигнути», тому попит підігрітий штучно. Після 1 січня 2026 року можливий короткостроковий спад — у межах 20–40%.

Але глобально це не загрожує ринку, адже електромобілі залишаються найдешевшими у розмитненні; витрати на експлуатацію найнижчі. Нікуди не подітись і від глобальної тенденції – у світі стрімко зростає пропозиція електрокарів, що тисне на ціни. Тож більшість українців купуватимуть електромобілі й надалі, просто темпи тимчасово вповільняться.

Експерти прогнозують, що після продажу накопичених запасів у першій половині 2026 року ситуація стабілізується. Електромобілі нікуди не зникнуть — вони вже стали ключовою частиною українського ринку.