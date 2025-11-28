Українці перестали купувати авто у США

Експерти Інституту досліджень авторинку, спираючись на дані AutoAstat, проаналізували, як протягом останніх двадцяти тижнів змінювалася кількість автомобілів, які українські дилери та приватні покупці виграють на страхових аукціонах США та Канади.

Що показує «американський» тижневий ритм

Середній обсяг покупок тримається у вузькому коридорі — від 1300 до 1400 авто щотижня. Але варто поглянути на графік, як стає зрозуміло: стабільність тут лише у середньому значенні. Реальні коливання — від майже 1500 машин до падіння до 800 — відчутні й напряму пов’язані з подіями по обидві сторони океану.

Головний сенс цих даних у тому, що вони показують попит майбутнього. Машини, куплені сьогодні на аукціоні, опиняться в Україні лише через два-три місяці. Тож ці цифри фактично прогнозують, що потрапить у статистику перших реєстрацій МВС після Нового року.

Свята у США: коли ринок «вимикається»

Перші два провали на графіку мають просте пояснення. Вони збігаються з Днем Незалежності США та Днем праці. У ці періоди американські аукціони працюють неповноцінно, лотів стає значно менше, а логістика частково зупиняється. Українці фізично не мають із чого обирати, тому обсяги покупок падають — і це повторюється щороку.

Осінній сплеск: перегони перед податковим дедлайном

Найвищі значення — майже 1400 авто — припали на середину жовтня. Причина зрозуміла всім, хто стежить за ринком електромобілів. Щоб встигнути завезти електрокар в Україну до 31 грудня 2025 року й скористатися останніми тижнями нульового ПДВ, його треба було купити саме в цей період. Оскільки шлях із США триває близько двох місяців, середина жовтня стала точкою неповернення — і покупці масово «застрибували в останній вагон».

Паніка та невизначеність: чому стався рекордний провал

Після піків настав найглибший мінімум — менше 830 куплених авто. Тут співпали одразу два фактори. По-перше, дедлайн для електромобілів минув, а отже покупці розуміли, що встигнути на пільги вже не вийде. По-друге, інформаційний простір підірвали новини про можливе продовження пільг на розмитнення, які згодом були блискавично спростовані. Невизначеність щодо того, чи доведеться платити ПДВ з 1 січня, чи ні, змусила багатьох поставити покупку «на паузу». Обирати між 0% і потенційними +20% податкових витрат мало кому хотілося.

Ринок оговтався: попит повертається до норми

Уже з наступного тижня графік знову пішов угору. Емоції вщухли, ринок пристосувався до нової реальності, а фокус покупців повернувся до автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами, для яких дата прибуття в Україну не є критичною.