Украинцы перестали покупать авто в США

Эксперты Института исследований авторынка, опираясь на данные AutoAstat, проанализировали, как в течение последних двадцати недель менялось количество автомобилей, которые украинские дилеры и частные покупатели выигрывают на страховых аукционах США и Канады.

Что показывает "американский" недельный ритм

Средний объем покупок держится в узком коридоре - от 1300 до 1400 авто еженедельно. Но стоит взглянуть на график, как становится понятно: стабильность здесь только в среднем значении. Реальные колебания - от почти 1500 машин до падения до 800 - ощутимы и напрямую связаны с событиями по обе стороны океана.

Главный смысл этих данных в том, что они показывают спрос будущего. Машины, купленные сегодня на аукционе, окажутся в Украине только через два-три месяца. Поэтому эти цифры фактически прогнозируют, что попадет в статистику первых регистраций МВД после Нового года.

Праздники в США: когда рынок "выключается"

Первые два провала на графике имеют простое объяснение. Они совпадают с Днем Независимости США и Днем труда. В эти периоды американские аукционы работают неполноценно, лотов становится значительно меньше, а логистика частично останавливается. Украинцам физически не из чего выбирать, поэтому объемы покупок падают - и это повторяется ежегодно.

Осенний всплеск: гонки перед налоговым дедлайном

Самые высокие значения - почти 1400 авто - пришлись на середину октября. Причина понятна всем, кто следит за рынком электромобилей. Чтобы успеть завезти электрокар в Украину до 31 декабря 2025 года и воспользоваться последними неделями нулевого НДС, его надо было купить именно в этот период. Поскольку путь из США занимает около двух месяцев, середина октября стала точкой невозврата - и покупатели массово "запрыгивали в последний вагон".

Паника и неопределенность: почему произошел рекордный провал

После пиков наступил глубокий минимум - менее 830 купленных авто. Здесь совпали сразу два фактора. Во-первых, дедлайн для электромобилей прошел, а значит покупатели понимали, что успеть на льготы уже не получится. Во-вторых, информационное пространство взорвали новости о возможном продлении льгот на растаможку, которые впоследствии были молниеносно опровергнуты. Неопределенность относительно того, придется ли платить НДС с 1 января, или нет, заставила многих поставить покупку "на паузу". Выбирать между 0% и потенциальными +20% налоговых расходов мало кому хотелось.

Рынок оправился: спрос возвращается к норме

Уже со следующей недели график снова пошел вверх. Эмоции утихли, рынок приспособился к новой реальности, а фокус покупателей вернулся к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями, для которых дата прибытия в Украину не является критичной.