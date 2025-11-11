Сколько стоит поддельное водительское удостоверение

Получение водительского удостоверения в Украине – очень сложный процесс. Из-за чрезмерной сложности честной сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД немало кандидатов в водители ищут альтернативные способы получить права и даже готовы платить за подделки.

Недавно в двух регионах Украины - на Закарпатье и Буковине - администраторы сервисных центров МВД обнаружили использование поддельных удостоверений водителя, приобретенных через социальные сети.

Поддельное удостоверение за 17 тысяч гривен

В селе Каменское в сервисный центр МВД №2146 обратился мужчина для обмена временного водительского удостоверения. Во время проверки по имеющимся базам выяснилось, что за время пользования документом он девять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ему предложили повторно сдать экзамены, однако после четырех неудачных попыток мужчина решил "купить" удостоверение. В социальной сети он заказал фейковый документ за 17 тысяч гривен. Впоследствии обратился с жалобой, что его удостоверение не отображается в приложении "Дія".

Во время проверки администраторы обнаружили очевидные признаки подделки. Теперь гражданин имеет дело с правоохранительными органами.

Фальшивый документ за 6 тысяч гривен

Еще один случай произошел в Кельменцах. В сервисный центр МВД №7345 обратился мужчина, который пожаловался, что его водительское удостоверение не отображается в "Действии".

Проверка показала, что по указанным серией и номером документ ранее выдавался на другое лицо. Гражданин признался, что потерял настоящее удостоверение, но не обратился официально, а заказал новое через Telegram-канал за 6 тысяч гривен. В результате он получил подделку и теперь будет нести ответственность.

Официальный путь

Получить водительское удостоверение официально достаточно сложно - права выдают только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Шансы на успех невысоки: только 21% кандидатов с первого раза может сдать теорию. С практикой ситуация еще сложнее – ее с первого раза составляет только 16% кандидатов.

Чрезмерная сложность экзаменов приводит к увеличению коррупционных рисков, а именно спроса на услуги так называемых "бегунков" – людей которые за вознаграждение "помогают" успешно сдать экзамены. Кандидаты в водители также довольно часто прибегают к различного рода мошенническим схемам, особенно при сдаче теоретического экзамена.

В то же время в главном сервисном центре МВД уверяют, что приобретение документов с помощью незаконных схем - это не упрощение, а прямой путь к административной или уголовной ответственности.