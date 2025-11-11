Скільки коштує підроблене водійське посвідчення

Отримання посвідчення водія в Україні – дуже складний процес. Через надмірну складність чесного складання іспитів у сервісних центрах МВС чимало кандидатів у водії шукають альтернативні способи отримати права і навіть готові платити за підробки.

Нещодавно у двох регіонах України — на Закарпатті та Буковині — адміністратори сервісних центрів МВС виявили використання підроблених посвідчень водія, придбаних через соціальні мережі.

Підроблене посвідчення за 17 тисяч гривень

У селі Кам’янське до сервісного центру МВС №2146 звернувся чоловік для обміну тимчасового посвідчення водія. Під час перевірки за наявними базами з’ясувалося, що за час користування документом він дев’ять разів притягувався до відповідальності за порушення ПДР.

Йому запропонували повторно скласти іспити, однак після чотирьох невдалих спроб чоловік вирішив «купити» посвідчення. У соціальній мережі він замовив фейковий документ за 17 тисяч гривень. Згодом звернувся зі скаргою, що його посвідчення не відображається у застосунку «Дія».

Під час перевірки адміністратори виявили очевидні ознаки підробки. Тепер громадянин має справу з правоохоронними органами.

Фальшивий документ за 6 тисяч гривень

Ще один випадок стався у Кельменцях. До сервісного центру МВС №7345 звернувся чоловік, який поскаржився, що його посвідчення водія не відображається у «Дії».

Перевірка показала, що за вказаними серією та номером документ раніше видавався на іншу особу. Громадянин зізнався, що втратив справжнє посвідчення, але не звернувся офіційно, а замовив нове через Telegram-канал за 6 тисяч гривень. У результаті він отримав підробку і тепер нестиме відповідальність.

Офіційний шлях

Отримати посвідчення водія офіційно досить складно — права видають лише після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Шанси на успіх невисокі: лише 21% кандидатів з першого разу може скласти теорію. З практикою ситуація ще складніша – її з першого разу складає лише 16% кандидатів.

Надмірна складність іспитів призводить до збільшення корупційних ризиків, а саме попиту на послуги так званих «бігунків» – людей які за винагороду «допомагають» успішно скласти іспити. Кандидати у водії також досить часто вдаються до різного роду шахрайських схем, особливо при складанні теоретичного іспиту.

Водночас у головному сервісному центрі МВС запевняють, що придбання документів за допомогою незаконних схем — це не спрощення, а прямий шлях до адміністративної або кримінальної відповідальності.