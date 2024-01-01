Снайперские группы будут с бусиками, а гражданские медучреждения - с реанимобилями

Восемь бусов от благотворителей будут служить в снайперском подразделении, дислокация которого и название из соображений безопасности не разглашается. Об этом говорится в сообщении организации.

Это – грузопассажирские версии Volkswagen Transporter, описание которых мы неоднократно подавали в ходе рассказов о передаче такой техники в подразделения Сил обороны. Машины передаются в темно-серой колористике и с сопроводительными названиями на бортах участников поставки.

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Семь бусов будут использоваться для перевозки грузов, личного состава и эвакуации раненых, а еще один – станет мобильной ремонтной мастерской. Автомобиль уже оборудован ящиками, где можно разместить необходимый инструмент, а военные ее дооборудуют в соответствии со своими потребностями.

Грузово-пассажирские машины Transporter будут служить снайперским группам. Фото: MK Foundation

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"Мы как раз готовимся к боевому выезду, комплектуемся, снаряжаемся. Колесная техника крайне нужна, поскольку противник использует FPV-дроны и машины часто уничтожаются. Сейчас в Украине с логистическим обеспечением трудно и большинство помощи таким транспортом предоставляют именно волонтеры", – говорит снайпер с позывным "Арарат".

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Другим траншем в автопарк Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии им два современных реанимобиля на хорошо знакомых нашему читателю шасси Citroen Jumper.

Эти 95-сильные машины уже имеют хорошие отзывы у водителей и механиков медучреждений Украины. Послужат они и Центру хирургии и трансплантологии.

Реанимационные машины на шасси Citroen Jumper. Фото: MK Foundation

По словам медицинского директора этого заведения Руслана Салютина, машины будут доставлять пациентов в клинику Центра или перевозить их в другие медицинские учреждения для специализированного лечения.

"Поскольку автомобили новые и имеют преимущества в скорости, то их в первую очередь будем использовать при перевозке донорских органов, ведь скорость является одним из решающих факторов в трансплантологии, особенно когда речь идет о сердце и печени", – отметил Руслан Салютин.