Снайперські групи будуть з бусіками, а цивільні медзаклади – з реанімобілями

Вісім бусів від благодійників служитимуть у снайперському підрозділі, дислокація якого та назва з міркувань безпеки не розголошується. Про це йдеться у повідомленні організації.

Це – вантажно-пасажирські версії Volkswagen Transporter, опис яких ми неодноразово подавали в ході розповідей про передачу такої техніки у підрозділи Сил оборони. Автівки передаються в темно-сірій колористиці та з супровідними назвами на бортах учасників постачі.

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Сім бусів будуть використовуватись для перевезення вантажів, особового складу та евакуації поранених, а ще один – стане мобільною ремонтною майстернею. Автівка вже обладнана шухлядами, де можна розмістити необхідний інструмент, а військові її дообладнають відповідно до своїх потреб.

Вантажно-пасажирські машини Transporter служитимуть снайперським групам. Фото: MK Foundation

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"Ми якраз готуємось до бойового виїзду, комплектуємось, споряджаємось. Колісна техніка вкрай потрібна, оскільки противник використовує FPV-дрони й автівки часто знищуються. Зараз в Україні з логістичним забезпеченням важко й більшість допомоги таким транспортом надають саме волонтери", — говорить снайпер з позивним «Арарат».

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Іншим траншем в автопарк Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова передано два сучасні реанімобілі на добре знайомих нашому читачеві шасі Citroen Jumper.

Ці 95-сильні машини вже мають гарні відгуки у водіїв та механіків медзакладів України. Послужать вони й Центру хірургії та трансплантології.

Реанімаційні машини на шасі Citroen Jumper. Фото: MK Foundation

За словами медичного директора цього закладу Руслана Салютина, машини будуть доставляти пацієнтів до клініки Центра або перевозити їх до інших медичних закладів для спеціалізованого лікування.

"Оскільки автомобілі нові й мають переваги у швидкості, то їх в першу чергу будемо використовувати при перевезенні донорських органів, адже швидкість є одним із вирішальних чинників у трансплантології, особливо коли йдеться про серце й печінку", – зазначив Руслан Салютин.