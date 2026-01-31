За облепленный снегом номерной знак польськая полиция штрафует безжалостно: как в Украине?

При любых обстоятельствах загрязненные или просто неразборчивые для прочтения номернные знаки являются основанием для штрафа. Как пишет moto.pl, даже по незначительной причине полицейский может выписать штраф в размере 100 злотых (1 215 грн).

Все это будет законно, потому что водители должны регулярно осуществлять проверку и быть готовыми к ответу на польских дорогах, как это прописано в статье 60, разделе 1, пункте 2 Закона о дорожном движении.

В польских ПДД, как и в нормативной базе других стран, запрещается закрывать световые и сигнальные устройства, регистрационные знаки или другие необходимые номерные знаки или обозначения, что должны быть видимыми.

О каких суммах штрафов идет речь

Штраф за неразборчивый номерной знак оспаривать можно, но это выйдет дороже, потому что полицейский констатирует факт, а не анализирует причины. Так что то, что водитель считает мелочью, может обернуться большой финансовой санкцией.

Причины для штрафа за плохое визуальное восприятие бывают разные, иногда мелкие, но зацепки для этого серьезные и сомнениям не поддаются. Взять хотя бы любителей, которые закрывают или украшают свои номерные знаки. Рамки, накладки или элементы, ограничивающие видимость номерных знаков, считаются серьезным правонарушением.

В таких случаях, соответствии со статьей 60, параграфа 1, пунктов 2 и 3 Закона о лицензировании дорожного движения, штраф составляет 500 злотых (примерно 6100 грн) и 8 штрафных баллов.

В правилах четко указано, что номерной знак должен быть разборчивым, установленным в соответствии с конструкцией транспортного средства и не содержать каких-либо дополнений, препятствующих его считыванию.

Запрещается декорировать номерные знаки или размещать на передней или задней части транспортного средства знаки, надписи или предметы, ухудшающие читабельность этих номерных знаков.

Не в то время и не в том месте

Место установки номерных знаков четко регламентируется заводом-изготовителем, который имеет утвержденные нормативы по конкретному месту размещения знаков государственной регистрации.

Поэтому, штраф можно получить за номерной знак, размещен в неправильном месте. Нормативные акты четко регулируют место крепления номерных знаков.

Согласно положению о технических требованиях к транспортным средствам:

номерной знак должен быть установлен в месте, предусмотренном производителем транспортного средства;

его высота не должна превышать 120 см от поверхности земли;

должен быть расположен вдоль оси автомобиля или, если это затрудняет считывание, с левой стороны в передней части автомобиля.

Неправильная установка влечет за собой штраф в размере 500 злотых (примерно 6100 грн). Однако это мизерная сумма относительно штрафа за езду без номерных знаков, по крайней мере одного из двух.

Согласно Кодексу о мелких правонарушениях, эксплуатация автомобиля без регистрационного номера считается управлением транспортным средством, пригодным для эксплуатации. Вот здесь кошелек заплачет, потому что за это взимается штраф в размере до 1500 злотых, это в конвертации это уже будет 18 260 гривен.

Украинские ПДД похожи, но штрафы меньше

В Украине залепленный снегом номерной знак расценивается как нарушение ПДД. Это влечет за собой штраф в размере 1190 грн (70 необлагаемых минимумов: 17 грн х 70 = 1190 грн) в соответствии со ст. 121-3 КУоАП.

Водителю важно очищать номерные знаки, поскольку они должны быть чистыми, хорошо освещенными и четко читабельными для полиции и камер фиксации.

Несмотря на инфляционные процессы, финансовая ответственность пока осталась в старых тарифах: штраф 1190 грн предусмотрен за нечитабельный (грязный, залепленный снегом или закрытый) номер. В Украине нечитабельным считается номер, который невозможно прочитать с 20 метров.

Основные положения и штрафы: