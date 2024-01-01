Создан самый маленький в мире дом на колесах: фото, видео

Дом на одноосном дышловом прицепе имеет кухню с горячим водоснабжением и электрической плитой. Есть скамья-диван, кровать. О бытовых условиях также не забыли – к услугам владельца есть душ и даже туалет со сливом.

Если говорить о комфорте, то внутри установлен кондиционер, а для холодного времени года есть отопление. Об этом всем рассказывается (см. видео внизу) на канале Levi Kelly Tours.

Читайте также Как выглядит роскошный дом на колесах за полмиллиона долларов

Свое творение 27-летний житель из Западной Вирджинии Леви Келли строил на обычном хозяйственном прицепе в течение месяца. В обустройство вложил 5 000 долларов. Это - материалы, бытовая атрибутика для кухни, душевой, туалета и приборы энергообеспечения.

Скриншот: Авто24

Основным стеновым материалом является утеплитель и доски из кедрового дерева – хорошо просушенные и теплосберегающие. Благодаря бойлеру есть горячая вода и, конечно, холодная – на кухню и в душ.

Здесь что-то отдаленно напоминает образец несамоходного кемпера, только в меньших габаритных размерах, хотя на классические прицепные модели кемперов этот продукт никак не похож.

Читайте также Дом на колесах продали за бутылку виски

На площади 1,8 квадратного метра все есть для жизни. Конечно, тесновато. Но такой прицеп можно даже в городской зоне вручную оттащить от дороги в парковую зону и там устроиться на ночлег.

Скриншот: Авто24

Правда, лейка душа выведена снаружи – мыться надо на виду. Впрочем, биотуалет здесь также выносной из ящика. Как и душ, он без кабинки, хотя и с настоящим унитазом и сливным бачком.

Читайте также Дом на колесах из гигантского дерева продают за $11,5 миллионов

Для теплого времени года оба атрибута пригодны при условии, что это где-то в глубинке и вне человеческих глаз. Помыться или справить физиологические потребности в холодное время будет проблематично.

Скриншот: Авто24

Кстати, на покрытой черепицей двускатной крыше домика с каждой стороны установлено по одной солнечной панели. Благодаря которым есть питание для ноутбука, смартфона, освещения и маленького холодильника.

Читайте также Инновационный дом на колесах управляется с пульта и питается с помощью Солнца

В коротком видеосюжете о своем произведении Леви Келли также сообщил, что собирает всю необходимую документацию для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннеса именно как самого маленького в мире дома. В заявлении на установление рекорда речь идет не о кемпере, а именно о доме – самый маленький в мире и многофункциональный.