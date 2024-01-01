Створено найменший у світі будинок на колесах: фото, відео

Будинок на одновісному дишловому причепі має кухню з гарячим водопостачанням та електричною плитою. Є лава-диван, ліжко. Про побутові умови також не забули – до послуг власника є душ й навіть туалет зі зливом.

Якщо говорити про комфорт, то всередині встановлено кондиціонер, а для холодної пори року є опалення. Про це все розповідається (див. відео внизу) на каналі Levi Kelly Tours.

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Свій витвір 27-річний мешканець із Західної Вірджинії Леві Келлі будував на звичайному господарському причепі протягом місяця. В облаштування вклав 5 000 доларів. Це - матеріали, побутова атрибутика для кухні, душової, туалету та прилади енергозабезпечення.

Скриншот: Авто24

Основним стіновим матеріалом є утеплювач та дошки з кедрового дерева – добре просушені й теплозберігаючі. Завдяки бойлеру є гаряча вода і, звісно, холодна – на кухню та в душ.

Тут щось віддалено нагадує зразок несамохідного кемпера, тільки в менших габаритних розмірах, хоча на класичні причіпні моделі кемперів цей продукт ніяк не схожий.

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На площі 1,8 квадратного метра все є для життя. Звісно, тіснувато. Але такий причіп можна навіть в міській зоні вручну відтягнути від дороги в паркову зону й там влаштуватися на ночівлю.

Скриншот: Авто24

Щоправда, лійка душа виведена зовні – митися треба на видноті. Втім, біотуалет тут також виносний з ящика. Як і душ, він без кабінки, хоча й зі справжнім унітазом та зливним бачком.

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Для теплої пори року обидва атрибути придатні при умові, що це десь в глибинці й поза людськими очима. Помитися чи справити фізіологічні потреби в холодну пору буде проблематично.

Скриншот: Авто24

До речі, на вкритому черепицею двосхилому даху будиночка з кожного боку встановлено по одній сонячній панелі. Завдяки яким є живлення для ноутбука, смартфона, освітлення та маленького холодильника.

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У короткому відеосюжеті про свій витвір Леві Келлі також повідомив, що збирає всю необхідну документацію для подачі заявки до Книги рекордів Гіннеса саме як найменшого у світі будинку. В заяві на встановлення рекорду йдеться не про кемпер, а саме про будинок – найменший у світі й багатофункціональний.