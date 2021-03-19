Купеобразный кроссовер, который собирается в Запорожье из российских комплектующих, имеет низкие показатели продаж.

Renault Arkana – бюджетный купеобразный кроссовер, который в различных исполнениях производится в России и Южной Кореи. На украинский рынок осенью прошлого года попала модель, созданная для России, которая уже почти два года производится на московском заводе Renault. В Европе и Корее под этим названием продается авто с другими характеристиками и даже создана на другой платформе, хотя и похожа внешне.

Русская (красная) и европейская версия Renault Arkana

В Украине Renault Arkana имеет ценник не кроссовера, а легкового автомобиля (от полумиллиона гривен), однако пока она не находит много сторонников. С московских машинокомплектов в Запорожье в прошлом году было собрано около трех сотен автомобилей Renault Arkana (ЗАЗ не предоставляет точной статистики). При этом за три с половиной месяца 2020 года украинцы купили всего 107 этих купе-кроссоверов, а за первые два месяца 2021-го – только 23 единицы.

Также интересно: Из чего сделана Renault Arkana украинской сборки

Недавно Renault объявило о существенных скидках на более двухсот Arkana, которые были произведены в прошлом году. В зависимости от комплектации скидки составляют от 36 200 до 67 100 гривен, то есть от 1300 до 2400 долларов. Таким образом, минимальный ценник на кроссовер составляет 430 000 гривен ($15 500). Однако даже за такую ​​привлекательную цену очереди на кроссовер не видно: из выпущенных более трех сотен "Аркан" продано всего треть.

Несмотря на низкий спрос, Renault в Украине пока не собирается отказываться от этой модели. По данным пресс-службы корпорации "Укравто", которая владеет Запорожским автозаводом, дистрибьютор Renault в Украине разместил заказ на сборку модели Arkana на начало 2021 года. Также о продлении продаж в Украине "Аркан" сообщили и в Renault.

Интересно, что на том же московском заводе Renault недавно начали выпускать модель Duster, однако в Украине они поставляются с завода в Румынии.

Также в тему: ЗАЗ не работал большую часть года, но показал прибыль

Впрочем, при низком спросе экономической целесообразности в сборке на ЗАЗе автомобилей Arkana не будет. Напомним, что кроме этой модели, Запорожский завод по такому же принципу крупноузловой сборки из машинокомплектов производит весь модельный ряд российских авто Lada.