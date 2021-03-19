Купеподібний кросвер, який складається в Запоріжжі з російських комплектуючих, має низькі показники продажів.

Renault Arkana – бюджетний купеподібний кросовер, який в різних виконаннях виробляється в Росії та Південній Кореї. На український ринок восени минулого року потрапила модель, створена для Росії, яка вже майже два роки виробляється на московському заводі Renault. В Європі та Кореї під цією назвою продається авто з іншими характеристиками та навіть створена на іншій платформі, хоча й схожа зовні.

Російська (червона) й європейська версія Renault Arkana

В Україні Renault Arkana має цінник не кросовера, а легкового авто (від півмільйона гривень), однак поки що вона не знаходить багато прихильників. З московських машинокомплектів в Запоріжжі минулого року було зібрано близько трьох сотень автомобілей Renault Arkana (ЗАЗ не надає точної статистики). При цьому за три з половиною місці 2020 року українці купили всього 107 цих купе-кросверів, а за перші два місцяці 2021-го – лише 23 одиниці.

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Нещодавно Renault оголосило про суттєві знижки на більше двохсот Arkana, які були вироблені в минулому році. В залежності від комплектації знижки сягають від 36 200 до 67 100 гривень, тобто від 1300 до 2400 доларів. Таким чином, мінімальний цінник на кросовер становить 430 тисяч гривень ($15,5 тисяч). Однак навіть за таку привабливу ціну черги на кросовер не видно: з випущених більше трьох сотень "Аркан" продано всього третину.

Незважаючи на низький попит, Renault в Україні поки що не збирається відмовлятися від цієї моделі. За даними прес-служби корпорації "Укравто", яка володіє Запорізьким автозаводом, дистриб'ютор Renault в Україні розмістив замовлення на складання моделі Arkana на початок 2021 року. Також про продовження продажів в Україні "Аркани" повідомили і в Renault.

Цікаво, що на тому ж московському заводі Renault нещодавно почали випускати модель Duster, однак в Україну вони поставляються з заводу в Румунії.

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Втім, при низькому попиті економічної доцільності у складанні на ЗАЗі автомобілів Arkana не буде. Нагадаємо, що крім цієї моделі, Запорізький завод за таким же принципом великовузлового складання з машинокомплектів виробляє весь модельний ряд російських авто Lada.