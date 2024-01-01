Стали ли меньше покупать электромобилей после введения графиков отключений электричества

В мае 2024 года украинцы приобрели 7,5 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это значительно больше (на целых 88,8%), чем было в мае прошлого 2023 года, и на 11,7% больше, чем было в апреле, утверждают в Институте исследований авторынка.

Определенную роль здесь сыграл рост "переписываний" автотранспорта, вызванный новыми "мобилизационными" законами, однако этот фактор влияет только на внутренний рынок, другие же подсегменты (продажи новых и импорт подержанных) не зависят от него.

Напомним, во сколько теперь обойдется зарядка электромобиля

Таким образом, введение подачи электроэнергии по графикам не слишком повлияло на покупателей электромобилей. В конце концов, условно-среднестатистическая легковушка с аккумулятором емкостью около 60 – 80 кВт-ч и ежедневным пробегом 30-40 км потребует подзарядки не чаще, чем раз в неделю, поэтому при таких обстоятельствах можно найти время, когда электроэнергия присутствует, и зарядить батарею.

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Недавно появился еще один фактор - новая цена на электроэнергию для бытовых потребителей. Однако этот вопрос еще не мог отразиться на продажах в мае.



Динамика рынка электромобилей в Украине, май-2023 - май-2024

Импортируемые подержанные электрокары заняли 47,5% рынка, количество первых регистраций - 3546 шт. На внутреннем рынке было заключено 3216 сделок купли-продажи по электромобилей, что составляет долю 43,1%. Новыми куплено 9,4% электрических авто (705 шт.). После рекорда в феврале, когда количество новых электромобилей перешло за отметку в одну тысячу штук, далее ежемесячно объемы их продаж постепенно снижаются.

Среди общего количества электрических авто в мае 99% были легковыми, грузовыми - 1% (72 шт.).

Парк электромобилей

По состоянию на начало мая 2024 года, по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 106 893 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу).

В это число включено 104 176 легковых, 2711 грузовых и 6 автобусов. Фактическое количество может быть меньше, поскольку не все факты уничтожения или похищения электромобилей на временно оккупированных территориях были задокументированы, а также отсутствует точное число по тем машинам, которые выехали за границу, при этом не оформляя снятия с учета в связи с этим обстоятельством.

Электромобили - внутренний рынок

Лидерами на украинском внутреннем рынке электромобилей остаются Tesla (на них чрезвычайно снизились цены), и Nissan (ему удавалось удерживать первенство в течение почти 10 лет благодаря самому доступному и поэтому массовому электрокару Nissan Leaf).

Volkswagen занял промежуточную позицию между лидерами и "пелотоном", получив долю более десяти процентов (15%), однако меньше, чем две только что упомянутые марки. Доля других - меньше 5%.

В Топ-20 моделей электромобилей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов (что придется наблюдать еще довольно долго) занимает Nissan Leaf. В мае по таким заключили 718 сделок купли-продажи.

На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 377 сделок, на третьей - Volkswagen e-Golf (238 шт.).

На четвертом месте Tesla Model S, с итогом 204 перерегистраций, пятая позиция у Tesla Model Y, которую переоформили на нового владельца 190 раз.



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, май 2024 года

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Электромобили - импорт подержанных

В сегменте импорта первенство тоже за Tesla, причем не первый месяц - таких на первую регистрацию было подано 1051 автомобиль.

Nissan, который преобладает в парке BEV, в этом списке второй с итогом 548 импортируемых авто. На третьей позиции Volkswagen (351 шт.), на четвертой - Hyundai (335 шт.). Замыкает пятерку KIA по итогу 181 электрический автомобиль.

Среди "свежепригнанных" электромобилей первенство пока сохранил Nissal Leaf (495 шт.). Однако к нему все ближе становится Tesla Model 3 (417 шт.), от которой старается не отставать Tesla Model Y (346 шт.)

На четвертой позиции Volkswagen e-Golf (218 шт.). Замыкает пятерку довольно перспективный кроссовер Hyundai Kona с итогом 214 первых регистраций.



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, май 2024 года

Недавняя отмена НДС на электрические грузовики не слишком сказывалась на объемах их импорта. В мае таких прибыло 67 шт., несколько больше, чем, к примеру, было в марте (47 шт.), феврале (19 шт.) и январе (25 шт.) этого года. В основе этого подсегмента две модели: Renault Nangoo ZE и Nissan e-NV200. Остальные прибывают единицами.

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Электромобили – продажи новых

Первенство в списке марок новых легковушек группы BEV в дальнейшем принадлежит Volkswagen: 143 автомобиля и доля в сегменте 20,3%. Второе место с результатом 112 авто и 15,9% у Honda, третье у BYD с 67 авто и долей 12,2%. Четвертое и пятое места, соответственно, за Nissan (67 шт., 9,5%), и Audi (65 шт., 9,2%).

Среди отдельных моделей первое место по итогам мая остается за Volkswagen ID.4 (114 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга. На следующем, втором месте Honda M-NV (81 шт.).

Nissan Ariya на третьей позиции с итогом 63 проданных новых авто. Четвертая строчка у BYD Song Plus (47 шт.), замыкает пятерку новых электромобилей Volvo EX30, который выбрали 37 покупателей.



Самые популярные новые электромобили в мае 2024 года