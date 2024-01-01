Чи стали менше купувати електромобілів після введення графіків вимкнень електрики

У травні 2024 року українці придбали 7,5 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це значно більше (на цілих 88,8%), ніж було у травні минулого 2023 року, та на 11,7% більше, ніж було у квітні, стверджують в Інституту досліджень авторинку.

Так, певну роль тут відіграло зростання «переписувань» автотранспорту, спричинене новими «мобілізаційними» законами, однак цей чинник впливає лише на внутрішній ринок, інші ж підсегменти (продажі нових та імпорт вживаних) не залежать від нього.

Нагадаємо, у скільки тепер обійдеться заряджання електромобіля

Таким чином, запровадження подачі електроенергії за графіками не надто вплинуло на покупців електромобілів. Зрештою, умовно-середньостатистичний легковик з акумулятором ємкістю близько 60 – 80 кВт-год та щоденним пробігом 30-40 км потребуватиме заряджання не частіше, ніж раз у тиждень, тому за таких обставин можна знайти час, коли електроенергія присутня, й зарядити батарею.

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Нещодавно з’явився ще один чинник — нова ціна на електроенергію для побутових споживачів. Проте це питання ще не могло відбитись на продажах в травні.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, травень-2023 — травень-2024

Імпортовані вживані електрокари зайняли 47,5% ринку, кількість перших реєстрацій — 3546 шт. На внутрішньому ринку було укладено 3216 угод купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку 43,1%. Новими куплено 9,4% електричних авто (705 шт.). Після рекорду у лютому, коли кількість нових електромобілів перейшла за позначку в одну тисячу штук, далі щомісяця обсяги їхніх продажів поступово знижуються.

Серед загальної кількості електричних авто у травні 99% були легковими, вантажними — 1% (72 шт.).

Парк електромобілів

Станом на початок травня 2024 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 106 893 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон).

До цього числа включено 104 176 легкових, 2711 вантажних та 6 автобусів. Фактична кількість може бути меншою, оскільки не всі факти знищення чи викрадення електромобілів на тимчасово окупованих територіях були задокументовані, а також відсутнє точне число щодо тих машин, які виїхали за кордон, при цьому не оформлюючи зняття з обліку у зв’язку з цією обставиною.

Електромобілі — внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів залишаються Tesla, чиї електромобілі одні з кращих за характеристиками й можливостями, а ще на них надзвичайно знизилися ціни, та Nissan, якому вдавалося утримувати першість впродовж майже 10 років завдяки найдоступнішому й тому наймасовішому електрокару Nissan Leaf.

Volkswagen зайняв проміжну позицію між лідерами та «пелотоном», маючи частку понад десять відсотків (15%), однак менше, ніж дві щойно згадані марки. Частка інших — менша за 5%.

У Топ-20 моделей електромобілів перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів (що доведеться спостерігати ще досить довго) займає Nissan Leaf. У травні щодо таких уклали 718 угод купівлі-продажу.

На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 377 угод, на третій — Volkswagen e-Golf (238 шт.).

На четвертому місці Tesla Model S, з підсумком 204 перереєстрацій, п’ята позиція у Tesla Model Y, яку переоформили на нового власника 190 разів.

Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, травень 2024 року

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Електромобілі — імпорт вживаних

У сегменті імпорту першість теж за Tesla, при чому не перший місяць — таких на першу реєстрацію було подано 1051 автомобіль.

Nissan, який переважає у парку BEV, у цьому списку другий з підсумком 548 імпортованих авто. На третій позиції Volkswagen (351 шт.), на четвертій — Hyundai (335 шт.). Замикає п’ятірку KIA за підсумком 181 електричний автомобіль.

Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (495 шт.). Проте до нього щоразу ближче стає Tesla Model 3 (417 шт.), від якої намагається не відставати Tesla Model Y (346 шт.)

На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (218 шт.). Замикає п’ятірку доволі перспективний кросовер Hyundai Kona з підсумком 214 перших реєстрацій.

Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, травень 2024 року

Нещодавнє скасування ПДВ на електричні вантажівки не надто позначалися на обсягах їхнього імпорту. У травні таких прибуло 67 шт., дещо більше, ніж, до прикладу, було у березні (47 шт.), лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. В основі цього підсегмента дві моделі: Renault Nangoo ZE та Nissan e-NV200. Інші прибувають одиницями.

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Електромобілі — продажі нових

Першість у списку марок нових легковиків групи BEV надалі належить Volkswagen: 143 автомобілі та частка у сегменті 20,3%. Друге місце з результатом 112 авто та 15,9% у Honda, третє у BYD із 67 авто та часткою 12,2%. Четверте та п’яте місця, відповідно, за Nissan (67 шт., 9,5%), та Audi (65 шт., 9,2%).

Серед окремих моделей перше місце за підсумками травня залишається за Volkswagen ID.4 (114 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. На наступному, другому місці Honda M-NV (81 шт.).

Nissan Ariya на третій позиції з підсумком 63 проданих нових авто. Четверта сходинка у BYD Song Plus (47 шт.), замикає п’ятірку нових електромобілів Volvo EX30, який обрали 37 покупців.

Найпопулярніші нові електромобілі у травні 2024 року