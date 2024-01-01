Stellantis больше всего пострадал от пошлин Трампа

Как отмечает Carscoops, автопроизводитель импортирует почти 35% автомобилей, продаваемых в США. Среди них - Chrysler Pacifica и Dodge Charger Daytona, которые производятся в Канаде, а также Jeep Compass, Wagoneer S EV и пикапы RAM, которые собирают в Мексике.

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Из-за этого 25% пошлина на импорт автомобилей, введенная Дональдом Трампом, ударила по концерну сильнее, чем по некоторым конкурентам в США. В частности, UBS недавно снизила рейтинг Stellantis с Buy до Neutral. К слову, аналогичное снижение произошло с рейтингом General Motors.

Однако, пошлины на импорт не единственная проблема Stellantis. Продажи в США падают, и аналитик UBS Патрик Хаммел считает, что компании будет трудно восстановить долю рынка, особенно в условиях снижения спроса. Это потенциально может привести к убыткам и отрицательному свободному денежному потоку.