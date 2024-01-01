Stellantis найбільше постраждав від мит Трампа

Як зазначає Carscoops, автовиробник імпортує майже 35% автомобілів, що продаються в США. Серед них - Chrysler Pacifica і Dodge Charger Daytona, які виробляються в Канаді, а також Jeep Compass, Wagoneer S EV та пікапи RAM, що збирають в Мексиці.

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Через це 25% мито на імпорт автомобілів, запроваджене Дональдом Трампом, вдарило по концерну сильніше, ніж по деяких конкурентах у США. Зокрема, UBS нещодавно знизила рейтинг Stellantis з Buy до Neutral. До слова, аналогічне зниження відбулось з рейтингом General Motors.

Однак, мита на імпорт не єдина проблема Stellantis. Продажі в США падають, і аналітик UBS Патрік Хаммел вважає, що компанії буде важко відновити частку ринку, особливо в умовах зниження попиту. Це потенційно може призвести до збитків і негативного вільного грошового потоку.