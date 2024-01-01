Майский аукцион собрал более 300 участников. Они боролись за 37 автомобилей, которые незадолго до этого “Управление городских дорог” вывезло из варшавских дворов и официально признало ничейными. Интерес не проявили только к четырем автомобилям.

Как сообщает vitrina.pl, все эти автомобили были отбуксированы с улиц столицы и даже через полгода их владельцы и не появились. Согласно закону, теперь они стали собственностью города.

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При этом на продажу не поступают автомобили, припаркованные неправильно. С молотка идут автомобили, оставшиеся без номеров или состояние которых указывает на то, что они не использовались и брошены владельцами. Отдельные машины из того национализированного добра ставили рекорды спроса.

Самой популярной машиной на торгах оказалась Mazda 6 2013 с бензиновым двигателем 2,0 л. На нее поступило 44 предложения! Изначально этот автомобиль собирались продать за 19 500 злотых/brutto, то есть 198 463 грн, но в результате торгов Mazda 6 купили за 34 077 злотых, что на наши – 346 829 грн.

На следующем месте - Toyota RAV4 2008 года выпуска с бензиновым двигателем 2,0 л. Сначала ее оценили в 11 800 zł/brutto (120 095 грн), а купили за 23 601 злотый (240 200 грн). За этот автомобиль боролось также более 40 человек.

Микроавтобус Renault Master 2010 с бензиновым двигателем 2,5 л хотели продать за 4 500 zł/brutto (45 820 грн), но его купили за 10 593 злотых (107 816 грн).

За Jaguar XF 2008 года выпуска с дизельным двигателем 2,7 л сначала попросили 4 100 zł/brutto (41 730 грн), но автомобиль купили за 10 500 злотых (106 865 грн).

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Если все 37 автомобилей перейдут к новым владельцам, то город выручит почти 216 000 злотых, то есть 2 198 380 грн.

Впервые дорожная служба Варшавы начали продавать брошенные автомобили осенью 2021 года. В список лотов того аукциона вошли восемь автомобилей, семь из которых нашли новых владельцев, а одна машина уже никого не заинтересовала. Тогда город обогатился на 92,7 тыс. злотых (943 329 грн).

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Далее таких автомобилей стало больше. В 2022 году было реализовано 63 брошенных автомобиля (продажу организовывали дважды). Тогда 45 автомобилей нашли новых владельцев, а сумма, которую дорожники получили за них, составила 364 600 злотых (3 710 522 грн).

В марте 2023 года была объявлена еще едва ли не самая большая распродажа. Тогда в список вошли 77 машин, в том числе 4 выставлены повторно. Среди них был и мотоцикл. В результате 59 авто и мотоцикл нашли новых владельцев. Городской бюджет пополнился более чем на 400 000 злотых (4 070 979 грн).

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Аукцион в июне 2023 года также оказался удачным. Из 46 единиц техники продали 31 автомобиль и 1 скутер. В казну с той распродажи поступило почти 236 000 злотых (2 401 626 грн), в том числе 37 000 злотых (376 526 грн) за BMW 5 серии, который стал самым дорогим автомобилем, проданным на этом тендере.

В октябре 2023 года состоялся шестой тендер. Из 48 автомобилей 46 продано. Тогда от продажи в городской бюджет поступило более 300 000 злотых, что соответствует 3 052 960 грн.

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Когда будет сформирован следующий список и что попадет в лоты распродажи, предварительного сообщения еще не сделано.