у Варшаві розпродують покинуті машини: за скільки можна взяти нормальне авто

Травневий аукціон зібрав понад 300 учасників. Вони виборювали 37 автомобілів, які незадовго до цього "Управління міських доріг" вивезло з варшавських дворів та офіційно визнало нічийними. Інтерес не виявили лише до чотирьох автомобілів.

Як повідомляє vitrina.pl, всі ці автомобілі були відбуксовані з вулиць столиці і вже навіть через півроку їхні власники так і не з’явилися. Відповідно до закону, тепер вони стали власністю міста.

Читайте також Забуті українські "Ланос" та "Авео" у центрі Варшави обросли стосами штрафних квитанцій

При цьому на продаж не надходять автомобілі, які були припарковані неправильно. З молотка йдуть автомобілі, що залишилися без номерів або стан яких вказує на те, що вони не використовувалися та кинуті власниками. Окремі машини з того націоналізованого добра ставили рекорди попиту.

Найпопулярнішою машиною на торгах виявилася Mazda 6 2013 з бензиновим двигуном 2,0 л. На неї надійшло 44 пропозиції! Спочатку цей автомобіль збиралися продати за 19 500 злотих/brutto, тобто 198 463 грн, але в результаті торгів Mazda 6 купили за 34 077 злотих, що на наші гроші – 346 829 грн.

На наступному місці - Toyota RAV4 2008 випуску з бензиновим двигуном 2,0 л. Спочатку її оцінили в 11 800 zł/brutto (120 095 грн), а купили за 23 601 злотий (240 200 грн). За цей автомобіль боролося також понад 40 осіб.

Мікроавтобус Renault Master 2010 з бензиновим двигуном 2,5 л хотіли продати за 4 500 zł/brutto (45 820 грн), але його купили за 10 593 злотих (107 816 грн).

За Jaguar XF 2008 року випуску з дизельним двигуном 2,7 л спочатку попросили 4 100 zł/brutto (41 730 грн), але автомобіль купили за 10 500 злотих (106 865 грн).

Читайте також Нові штрафи для водіїв у Польщі: в яких випадках можна позбутися авто

Якщо всі 37 автомобілів перейдуть до нових власників, то місто виручить майже 216 000 злотих, тобто 2 198 380 грн.

Вперше дорожня служба Варшави почали продавати кинуті автомобілі восени 2021 року. У список лотів того аукціону увійшли вісім автомобілів, сім із яких знайшли нових власників, а одна машина вже нікого не зацікавила. Тоді місто збагатилося на 92,7 тис. злотих (943 329 грн).

Читайте також На дорогах Польщі з 1 липня нові правила та штрафи

Далі таких автомобілів побільшало. У 2022 році було реалізовано 63 кинутих автомобілів (продаж організовували двічі). Тоді 45 автомобілів знайшли нових власників, а сума, яку дорожники отримали за них, становила 364 600 злотих (3 710 522 грн).

У березні 2023 року було оголошено ще чи не найбільший розпродаж. Тоді до списку увійшли 77 автомобілів, у тому числі 4 виставлені повторно. Серед них був і мотоцикл. У результаті 59 автомобілів і мотоцикл знайшли нових власників. Міський бюджет поповнився більш ніж на 400 000 злотих (4 070 979 грн).

Читайте також Які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі

Аукціон у червні 2023 року також виявився вдалим. З 46 одиниць техніки продали 31 автомобіль та 1 скутер. У скарбницю з того розпродажу надійшло майже 236 000 злотих (2 401 626 грн), у тому числі 37 000 злотих (376 526 грн) за BMW 5 серії, який став найдорожчим автомобілем, проданим на цьому тендері.

У жовтні 2023 року відбувся шостий тендер, в якому було запропоновано 48 автомобілів, з яких 46 продано. Тоді від продажу в міський бюджет надійшло понад 300 000 злотих, що відповідає 3 052 960 грн.

Читайте також Польські шахраї підмінили "листи щастя" своїми повідомленнями

Коли буде сформовано наступний список і що потрапить в лоти розпродажу, попереднього повідомлення ще не зроблено.