Суд взыскал все активы белорусского производителя комбайнов в Украине

Белорусы вместо комбайнов послали в Украину "шахеды"
Об этом событии на своем сайте сделал официальную публикацию Высший антикоррупционный суд 30 ноября с.г. Указанная дата календаря является отправной для подачи апелляционных заявлений.
Решение о передаче активов принято после слушания дела по исковому заявлению Министерства юстиции Украины о применении к белорусскому государственному предприятию ОАО "Гомсельмаш" санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях".
Возврату не подлежит
Доказательная база была убедительной. На этом основании в доход государства взысканы корпоративные права ОАО "Гомсельмаш" на созданные от имени главного офиса белорусского холдинга украинские компании как основного владельца или как соучредителяю
В доход государства перешли:
- 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина", находящегося в Киеве;
- 12,86% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом МТ3-Беларус-Украина", которое находится в Николаевской области;
- 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНЬ-ЮГ", которое находится в Одессе;
- имущественные права на торговые марки, принадлежащие Открытому акционерному обществу "Гомсельмаш".
За что отобрали активы
Доподлинно известно и подтверждено в суде, что дочерние компании холдинга "Гомсельмаш" привлечены к производству компонентов для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".
Эти компоненты республика Беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Апелляция может быть, но...
Белорусская сторона может подать жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда в Апелляционную палату ВАС в течение пяти дней со дня составления полного решения суда и его опубликования на официальном веб-сайте Высшего антикоррупционного суда.
Такое право юридически предусмотрено. Срок подачи такого заявления истекает завтра, 4 ноября, в 8:50.
Кто собирал доказательную базу
Над сбором и систематизацией фактов причастности белорусских предприятий к изготовлению боеприпасов и дронов-камикадзе работало немало ведомств. Эти документы стали доказательной базой в суде.
Министерство юстиции Украины поблагодарило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Службу безопасности Украины за предоставленные материалы и системное содействие в реализации санкционной политики в сфере взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.