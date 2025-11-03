Суд взыскал все активы белорусского производителя комбайнов в Украине

Об этом событии на своем сайте сделал официальную публикацию Высший антикоррупционный суд 30 ноября с.г. Указанная дата календаря является отправной для подачи апелляционных заявлений.

Решение о передаче активов принято после слушания дела по исковому заявлению Министерства юстиции Украины о применении к белорусскому государственному предприятию ОАО "Гомсельмаш" санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Возврату не подлежит

Доказательная база была убедительной. На этом основании в доход государства взысканы корпоративные права ОАО "Гомсельмаш" на созданные от имени главного офиса белорусского холдинга украинские компании как основного владельца или как соучредителяю

В доход государства перешли:

100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина", находящегося в Киеве;

12,86% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом МТ3-Беларус-Украина", которое находится в Николаевской области;

50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНЬ-ЮГ", которое находится в Одессе;

имущественные права на торговые марки, принадлежащие Открытому акционерному обществу "Гомсельмаш".

За что отобрали активы

Доподлинно известно и подтверждено в суде, что дочерние компании холдинга "Гомсельмаш" привлечены к производству компонентов для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

Эти компоненты республика Беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Апелляция может быть, но...

Белорусская сторона может подать жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда в Апелляционную палату ВАС в течение пяти дней со дня составления полного решения суда и его опубликования на официальном веб-сайте Высшего антикоррупционного суда.

Такое право юридически предусмотрено. Срок подачи такого заявления истекает завтра, 4 ноября, в 8:50.

Кто собирал доказательную базу

Над сбором и систематизацией фактов причастности белорусских предприятий к изготовлению боеприпасов и дронов-камикадзе работало немало ведомств. Эти документы стали доказательной базой в суде.

Министерство юстиции Украины поблагодарило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Службу безопасности Украины за предоставленные материалы и системное содействие в реализации санкционной политики в сфере взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.