Суд стягнув усі активи білоруського виробника тракторів в Україні

Про цю подію на своєму сайті зробив офіційну публікацію Вищий антикорупційний суд 30 листопада ц.р. Вказана дата календаря є відправною для подачі апеляційних заяв.

Рішення передачу активів прийнято після слухання справи за позовною заявою Міністерства юстиції України про застосування до білоруського державного підприємства ВАТ "Гомсєльмаш" санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

Поверненню не підлягає

Доказова база була переконливою. На цій підставі в дохід держави стягнено корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" на створені від імені головного офісу білоруського холдингу українські компанії як основного власника чи як співзасновника.

В дохід держави перейшли:

100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна", що знаходиться в Києві;

12,86 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім МТ3-Беларус-Україна", яке знаходиться в Миколаївській області;

50% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМІНЬ-ЮГ", яке знаходиться в Одесі;

майнові права на торговельні марки, що належать Відкритому акціонерному товариству "Гомсєльмаш".

За що відібрали активи

Достеменно відомо та підтверджено у суді, що дочірні компанії холдингу "Гомсельмаш" залучені до виробництва компонентів для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

Ці компоненти республіка Білорусь виготовляє на замовлення підприємств війсково-промислового комплексу Російської федерації.

Апеляція може бути, але…

Білоруська сторона може подати скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду до Апеляційної палати ВАС протягом п’яти днів з дня складення повного рішення суду та його опублікування на офіційному вебсайті Вищого антикорупційного суду.

Таке право юридично передбачено. Термін подачі такої заяви минає завтра, 4 листопада, о 8:50.

Хто збирав доказову базу

Над збором та систематизацією фактів причетності білоруських підприємств до виготовлення боєприпасів та дронів-камікадзе працювало чимало відомств. Ці документи стали доказовою базою у суді.

Міністерство юстиції України подякувало Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України та Службі безпеки України за надані матеріали та системне сприяння в реалізації санкційної політики у сфері стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.