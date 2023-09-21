Большие и малые страны продолжают оказывать Украине военную помощь, выводя из линейных войск и складов резерва боевую и транспортную технику, системы противовоздушной обороны, боеприпасы.

На этой неделе после заседания в Рамштайне стало известно об очередном вкладе многих стран в защиту Украины от российского оккупанта. Норвегия заявила о начале сервисно-ремонтных работ со следующей передачей Киеву 50 грузовых автомобилей на гусеничном ходу M548/NM19.

Маленькая Албания не осталась в стороне и передает ВСУ для борьбы с российскими захватчиками 22 бронеавтомобиля MaxxPro. Балканская страна, как и все остальные государства, поставляет технику не только в исправном виде, но и с немалым ремонтным фондом.

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Южная Корея по противоположному краю планеты в рамках очередного транша помощи Киеву для защиты от российского вторжения направляет нам две инженерно-боевые машины K600 Rhino. Здесь не в количестве дело, а в необходимости: инженерные машины построены на шасси боевого танка K1A1 и оснащены мощным генератором магнитного поля для обезвреживания современных мин. В условиях наступательных операций и прорыва обороны противника таковой технике нет цены.

Норвегия привезет для ВСУ ракеты Iris-T для самоходного зенитного комплекса Iris-T SLS. Фото: rare-gallery.com

Правительство Испании сообщило о новом пакете военной помощи для Украины, куда войдут системы ПВО, новые бронированные машины, надувные катера и другая бронетехника, а также транспортные автомобили и кареты скорой медицинской помощи. В приложении к пакету также значатся материалы для продолжения работы мобильного госпиталя Role 2+. Его передали Украине в августе. Теперь для укрепления материально-технической базы госпиталя выделяется хирургическое и другое медицинское оборудование.

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От Литвы также ожидается поступление нового пакета военной поддержки Украины. В списке значатся системы подрыва, радары морского наблюдения, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf. Кроме того, уже начиная с нынешнего месяца, в Литве будут ремонтировать для Украины танки Leopard.

Германия в новом пакете военной помощи Украина на общую сумму 400 миллионов евро планирует направить 200 боевых бронированных машин класса MRAP, 50 надводных беспилотников, а также много боеприпасов.

Вот таких три десятка танков Leopard 1 поступит посредством помощи ВСУ от Дании. Фото из открытых источников

Маленькая Дания, которая в сентябре начала поставки техники по новому траншу десятью танками, в ближайшие дни передаст Украине в рамках оборонной помощи 45 танков – 30 танков Leopard 1 и 15 модернизированных советских Т-72.