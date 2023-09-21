Великі та малі країни продовжують надавати Україні військову допомогу, виводячи з лінійних військ та складів резерву бойову і транспортну техніку, системи протиповітряної оборони, боєприпаси.

На цьому тижні, після засіданні в Рамштайні, стало відомо про черговий вклад багатьох країн у захист України від російського окупанта. Норвегія заявила про початок сервісно-ремонтних робіт з наступною передачею Києву 50 вантажних автомобілів на гусеничному ходу M548/NM19.

Маленька Албанія не лишилася осторонь і передає ЗСУ для бороти з російськими загарбниками 22 бронеавтомобілі MaxxPro. Балканська країна, як і всі інші держави, поставляє техніку не лише у справному вигляді, але ще й з чималим ремонтним фондом.

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Південна Корея з протилежного краю планети в рамках чергового траншу допомоги Києву для захисту від російського вторгнення направляє нам дві інженерно-бойові машини K600 Rhino. Тут не в кількості діло, а в необхідності: інженерні машини побудовані на шасі бойового танка K1A1 і оснащені потужним генератором магнітного поля для знешкодження сучасних мін. В умовах наступальних операцій та прориву оборони ворога такій техніці немає ціни.

Норвегія привезе для ЗСУ ракети Iris-T до самохідного зенітного комплексу Iris-T SLS. Фото: rare-gallery.com

Уряд Іспанії повідомив про новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть системи ППО, нові броньовані машини, надувні катери та інша бронетехніка, а також транспортні автомобілі та карети швидкої медичної допомоги. В додатку до пакета також значаться матеріали для продовження функціонування мобільного госпіталю Role 2+. Його передали Україні у серпні. Тепер для зміцнення матеріально-технічної бази шпиталю виділяється хірургічне та інше медичне обладнання.

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Від Литви також очікується надходження нового пакету військової підтримки України. В переліку значаться системи підриву, радари морського спостереження, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf. Окрім цього, вже починаючи з нинішнього місяця, в Литві ремонтуватимуть для України танки Leopard.

Німеччина у новому пакеті військової допомоги Україні на загальну суму 400 мільйонів євро планує направити 200 бойових броньованих машин класу MRAP, 50 надводних безпілотників, а також багато боєприпасів.

Ось таких три десятки танків Leopard 1 надійде у вигляді допомоги ЗСУ від Данії. Фото з відкритих джерел

Маленька Данія, яка у вересні розпочала постачання техніки по новому траншу десятьма танками, загалом найближчими днями передасть Україні в межах оборонної допомоги 45 танків – 30 танків Leopard 1 та 15 модернізованих радянських Т-72.