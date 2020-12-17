После утверждения законопроекта о возврате обязательного технического контроля его придется проходить 8 миллионам автовладельцев. Но уже ясно, в нем заложена коррупционная составляющая.

Что произошло

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательство вернуть технический контроль за легковым транспортом. Это – одно из требований Европейского Союза и интеграции нашей страны в мировое сообщество. Так что возврат обязательного технического контроля (ОТК) автомобилей – вопрос ближайшего времени. Украина должна была ввести ОТК еще в 2019 году, сейчас речь идет о следующем году.

Впрочем, как часто бывает в нашей стране, даже хорошая инициатива как то подражание европейским нормам и требованиям, воплощается в создание очередных схем. Которые вызывают протесты как непосредственных участников процесса, так и тех, кого инициативы правительства касаются вроде бы косвенно, но именно из кармана которых и будут оплачиваться все нововведения. В данном случае – это предприниматели, которые уже второй год ведут юридическую войну с правительством, и владельцы легковых автомобилей. Последние пока не догадаются, какой сюрприз “под елку приготовили им чиновники, нацелившись на лакомый кусок в 10 миллиардов гривен – именно во столько эксперты оценивают украинский рынок техосмотра, участниками которого станут 8 миллионов транспортных средств.

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300 миллионов превратить в 4 миллиарда

Сегодня, чтобы проводить техосмотр, предприятие должно пройти три этапа: аттестация( получение лицензии), проверка Мининфраструктуры, включение субъектов в реестр. По словам предпринимателей, проблемы возникают на втором этапе. Почти все компании, кроме избранных, получают отказ. В представленных документах постоянно находят вымышленные ошибки и неточности. И так по кругу. Каждый раз новые замечания. Четких регламентирующих норм деятельности при этом не существует. Затем к предприятиям, которые уже несколько раз получили отказ, обращаются представители “избранных компаний”, предлагая сотрудничество – 60/40. То есть “избранные” берут под свою крышу эти предприятия за 40% от прибыли. Сейчас техосмотр проходят около 800 тысяч авто, и объем рынка составляет около 800 миллионов гривен. То есть, на карманы “избранным” благодаря “франшизе” попадает более 300 миллионов гривен. А при объеме рынка в 10 миллиардов это будет не менее 4 миллиардов гривен черным налом.

Как создается очередной коррупционный монстр

Речь – об уже доработанном после многочисленных замечаний проекте Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны”. Как отмечено, проект предусматривает существенное совершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Если разобраться, то он дает “зеленый свет” на создание очередного коррупционного монстра.

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Так, право проводить обязательный технический контроль транспортных средств получат предприятия, которые будут иметь заключение о соответствии требованиям законодательства. А этот же вывод будет предоставляться на договорных началах юридическим лицом, которое назначается центральным органом исполнительной власти и подчиняется ему. То есть, в нашем случае Министерство инфраструктуры будет по своему усмотрению назначить компании, которые будут проверять субъекты предпринимательской деятельности в сфере техосмотра на их соответствие, и выдавать необходимые разрешения. На сегодня единственным юридическим лицом, которое отвечает данным требованиям и подчиняется Министерству инфраструктуры Украины, является ГП “ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЕКТ”. К этому предприятию не устанавливаются никаких регламентирующих требований к деятельности и новых полномочий. Иными словами, предприятие по своему усмотрению решает, как проводит техосмотр и отбирать себе компаньонов в этой сфере. Нетрудно догадаться, что необходимую лицензию получат только “избранные” субъекты хозяйствования, что, собственно сейчас и происходит. Как отмечает Игорь Черненко, руководитель общественного союза "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" (ГС СТТ), которая вместе с партнерами ведет судебную борьбу против постановления Кабмина, сейчас есть предприятия, которые получили отказ в отношении ведения своей деятельности по шесть раз (!), даже предоставив на рассмотрение все необходимые документы.

Каковы риски

В системе "ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЕКТ", которое сейчас осуществляет контроль за предприятиями, которые проводят международный технический осмотр, задействовано 22 станции. В случае введения легкового обязательного технического контроля, количество станций должно будет составлять примерно 5000. То есть ресурсы компании должны быть увеличены примерно в 200 раз (!). Учитывая сжатые сроки и существующую систему, это невозможно. А раз так, то появляется широкое и открытое поле для злоупотреблений. Речь о фиктивных предприятиях, которые будут заниматься проведениями техосмотра и выдвать фиктивные справки о его проведении. Или же – подорожание цен на услуги, что ляжет на плечи владельцев транспортных средств.

Еще одна деталь: проверять субъекты обязательного технического контроля должна “Укртрансбезпека”. Но в лучших традициях современного Мининфраструктуры проект не определяет что именно является нарушением, каковы санкции за эти нарушения. В то же время предусматривается возможность остановки предприятий в случае направления “информации” Укратрансбезпекой в МВД. Какая информация – не уточняется. Как технически не указывается и тот факт, что предложенные нововведения противоречат предписаниям Закона Украины “Об основных принципах государственного (надзора) контроля в сфере хозяйственной деятельности”.

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Что говорят предприниматели

По словам Черненко, данный проект закона не имеет ничего общего с европейским законодательством и направлен исключительно на монополизацию сферы обязательного технического контроля. “Топ-менеджмент Министерства инфраструктуры Украины во главе с действующим министром Владиславом Криклием должны быть уволены с должности за очередную попытку создать монополию. А законопроект, который в нашей отрасли стал настоящим символом коррупции и уже получил название «закон Криклия», отправлен вместе с ним на свалку истории”. Сами же предприниматели в случае одобрения законопроекта будут оспаривать его принятие в судебных инстанциях. В том числе обращаться в компетентные европейские органы с целью его правовой оценки.

Максим Розенко