На запуске нового завода в Германии руководитель компании Tesla анонсировала выпуск очень немецкого продукта – пива. Хотя тонизирующий напиток, энергетик, также был бы вполне уместным.

Прошлой осенью Tesla удивила поклонников необычным продуктом – фирменной текилой Teslaquila. Поскольку компания Tesla базируется в солнечной Калифорнии, граничащей с Мексикой (как и Техас), этот алкогольный напиток очень популярен в регионе. Так же как пиво в Германии. Поэтому "поселившись" в Германии, Tesla пообещала выпустить местный любимый напиток.

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На открытии нового автозавода Маск рассказал о некоторых особенностях европейской Gigafactory. На заводе, который даст работу 12 тысячам работников, будут граффити на стенах, собственный вокзал на территории и фирменное пиво в столовой.

Пиво Gigabier в граненой бутылке, напоминающей пикап Cybertruck, который до сих пор не поставили на конвейер, будут выпускать прямо на фабрике. Впрочем, не совсем ясно, собирается ли Tesla открывать полноценную пивоварню или будет разливать пиво от стороннего производителя.