На запуску нового заводу в Німеччині керівник компанії Tesla анонсував випуск дуже німецького продукту – пива. Хоча тонізуючий напій, енергетик, також був би цілком доречним.

Минулої осені Tesla здивувала шанувальників незвичайним продуктом – фірмовою текілою Teslaquila. Оскільки компанія Tesla базується у сонячній Каліфорнії, що межує з Мексикою (як і Техас), цей алкогольний напій є дуже популярним у регіоні. Так само як пиво у Німеччині. Тому “оселившись” у Німеччині, Tesla пообіцяла випустити місцевий улюблений напій.

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На відкритті нового автозаводу Маск розповів про деякі особливості європейської Gigafactory. На заводі, який дасть роботу 12 тисяч працівників, будуть графіті на стінах, власний вокзал на території та фірмове пиво у їдальні.

Пиво Gigabier у гранчастій пляшці, що нагадує пікап Cybertruck, який досі не став на конвеєр, будуть випускати прямо на фабриці. Втім не зовсім ясно, чи збирається Tesla відкривати повноцінну броварню, чи буде розливати пиво від стороннього виробника.