Тест зимних фрикционных шин 2025 года: кто стал лучшим

Все протестированные модели принадлежат к скандинавскому типу зимних нешипованных шин, ориентированных для самых суровых зимних условий. Их протекторы сделаны из очень мягкой резиновой смеси, а рисунок предусматривает плотную нарезку ламелей, которые в первую очередь отвечают за сцепные свойства на льду.

Именно поэтому тест Vi Bilägare охватывал 13 дисциплин на четырех типах поверхностей — лед, снег, мокрый и сухой асфальт — чтобы максимально точно оценить поведение шин в реальных условиях. Каждая шина проходила серию испытаний на закрытых полигонах в Швеции.

Измеряли тормозной путь, сцепление, устойчивость к аквапланированию, управляемость и уровень шума. Тесты проводились при контролируемой температуре, а итоговые оценки формировали по 100-балльной шкале.

Премиум-сегмент: борьба без слабых мест

Continental VikingContact 8 - победитель теста (91/100)

Фрикционная шина, которая стала образцом стабильности. Лучшее сцепление на льду среди всех участников, превосходное поведение на мокром асфальте и высокая предсказуемость на границе сцепления. Не имеет выраженных недостатков — и поэтому получила справедливую победу.

2 место: Pirelli Ice Friction - дебют года (90/100)

Абсолютно новая модель, создана с акцентом на сцепление во влажных условиях. Продемонстрировала наилучшую устойчивость к аквапланированию и кратчайший тормозной путь на мокрой дороге. Также сохраняет сильные зимние характеристики и отличную управляемость на сухом асфальте.

3 место: Goodyear UltraGrip Ice 3 - тихий универсал (87/100)

Сбалансированная модель, продемонстрировавшая самый низкий уровень шума среди всех участников и отличное поведение на сухом покрытии. На снегу и льду демонстрирует стабильное сцепление, хотя тормозной путь немного длиннее, чем у лидеров.

4 место: Nokian Hakkapeliitta R5 SUV (84/100)

Типичная скандинавская шина с новой резиновой смесью, что несколько отличает ее от привычных моделей Nokian. Показала лучшее торможение на мокром асфальте и приемлемый уровень шума, но за это приходится “заплатить” частичной потерей стабильности на льду. Хорошо сбалансирована, но менее предсказуема на грани сцепления.

Средний класс: разумные компромиссы

5 место: Michelin X-Ice Snow SUV

Фрикционная арктическая шина старшего поколения. Имеет самый короткий тормозной путь на льду, но слабее держится в поворотах и на мокрой дороге, хотя предлагает отличный комфорт и стабильность на прямой.

6 место: Nordman North RS3 SUV

Бюджетная арктическая шина от суббренда Nokian, которая, фактически, является предыдущим поколением Nokian R3. На льду управляется даже лучше, чем современная R5, однако на мокром асфальте сильно уступает. Кроме того, эта шина показала лучший показатель топливной экономичности среди всех протестированных. Хороший выбор для суровой зимы, но не для оттепели.

7 место: Hankook Winter i*cept IZ3 X

Стандартная фрикционная шина для SUV. Заметно улучшила сцепление на льду по сравнению с предшественницей, однако все еще уступает премиум шинам в точности управления. Имеет естественное ощущение управляемости, но шумит на асфальте. Один из лучших вариантов в соотношении цена/качество.

Бюджетный сегмент: компромисс на безопасности

8 место: Maxtrek Trek M7 Plus

Шина китайского производства, которая оказалась на последнем месте в десяти из тринадцати дисциплин. Единственное, что ей удается — старт и торможение на снегу. На льду, мокром и сухом асфальте - значительное падение эффективности и очень длинные тормозные дистанции.

Итог

Фрикционные шины скандинавского типа продемонстрировали рекордно близкие результаты среди лидеров - разница между первым и четвертым местом лишь 7 баллов. Continental VikingContact 8 подтвердила статус эталона, а Goodyear и Nokian доказали, что баланс между зимними и асфальтовыми характеристиками стал лучшим, чем когда-либо прежде.