Тест зимових фрикційних шин 2025 року: хто став найкращим

Всі протестовані моделі належать до скандинавського типу зимових нешипованих шин, орієнтованих для найсуворіших зимових умов. Їх протектори зроблені з дуже м'якої гумової суміші, а малюнок передбачає щільну нарізку ламелей, які в першу чергу відповідають за зчіпні властивості на льоду.

Саме тому тест Vi Bilägare охоплював 13 дисциплін на чотирьох типах поверхонь — лід, сніг, мокрий та сухий асфальт — аби максимально точно оцінити поведінку шин у реальних умовах. Кожна шина проходила серію випробувань на закритих полігонах у Швеції.

Вимірювали гальмівний шлях, зчеплення, стійкість до аквапланування, керованість і рівень шуму. Тести проводились за контрольованої температури, а підсумкові оцінки формували за 100-бальною шкалою.

Преміум-сегмент: без слабких місць

Continental VikingContact 8 — переможець тесту (91/100)

Фрикційна шина, яка стала зразком стабільності. Найкраще зчеплення на льоду серед усіх учасників, чудова поведінка на мокрому асфальті й висока передбачуваність на межі зчеплення. Не має виражених недоліків — й через це здобула справедливу перемогу.

2 місце: Pirelli Ice Friction — дебют року (90/100)

Абсолютно нова модель, створена з акцентом на зчеплення у вологих умовах. Продемонструвала найкращу стійкість до аквапланування та найкоротший гальмівний шлях на мокрій дорозі. Також зберігає сильні зимові характеристики й відмінну керованість на сухому асфальті.

3 місце: Goodyear UltraGrip Ice 3 — тихий універсал (87/100)

Збалансована модель, що продемонструвала найнижчий рівень шуму серед усіх учасників й чудову поведінку на сухому покритті. На снігу й льоду демонструє стабільне зчеплення, хоча гальмівний шлях трохи довший, ніж у лідерів.

4 місце: Nokian Hakkapeliitta R5 SUV (84/100)

Типова скандинавська шина з новою гумовою сумішшю, що дещо відрізняє її від звичних моделей Nokian. Показала найкраще гальмування на мокрому асфальті й прийнятний рівень шуму, але за це доводиться “заплатити” частковою втратою стабільності на льоду. Добре збалансована, але менш передбачувана на межі зчеплення.

Середній клас: розумні компроміси

5 місце: Michelin X-Ice Snow SUV

Фрикційна арктична шина старшого покоління. Має найкоротший гальмівний шлях на льоду, але слабше тримається в поворотах і на мокрій дорозі, хоча пропонує відмінний комфорт і стабільність на прямій.

6 місце: Nordman North RS3 SUV

Бюджетна арктична шина від суббренду Nokian, яка, фактично, є попереднім поколінням Nokian R3. На льоду керується навіть краще, ніж сучасна R5, однак на мокрому асфальті сильно поступається. Крім того, ця шина показала найкращий показник паливної економічності серед усіх протестованих. Гарний вибір для суворої зими, але не для відлиги.

7 місце: Hankook Winter i*cept IZ3 X

Стандартна фрикційна шина для SUV. Помітно покращила зчеплення на льоду порівняно з попередницею, проте все ще поступається преміум шинам у точності кермування. Має природне відчуття керованості, але шумить на асфальті. Один з найкращих варіантів у співвідношенні ціна/якість.

Бюджетний сегмент: компроміс на безпеці

8 місце: Maxtrek Trek M7 Plus

Шина китайського виробництва, яка опинилася на останньому місці в десяти з тринадцяти дисциплін. Єдине, що їй вдається — старт і гальмування на снігу. На льоду, мокрому та сухому асфальті — значне падіння ефективності й дуже довгі гальмівні дистанції.

Підсумок

Фрикційні шини скандинавського типу продемонстрували рекордно близькі результати серед лідерів — різниця між першим і четвертим місцем лише 7 балів. Continental VikingContact 8 підтвердила статус еталона, а Goodyear і Nokian довели, що баланс між зимовими та асфальтовими характеристиками став кращим, ніж будь-коли раніше.