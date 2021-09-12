Автомобили, просевшие до самого асфальта, как и машины, высоко поднятые над дорогой, весьма часто встречаются на наших улицах. Что это за тюнинг и для чего его авторы настолько заморачиваются?

Способов придать индивидуальность своей машине существует немало, и изменения характеристик подвески – не самый сложный из них, хотя безусловно очень эффективный. Вероятно, поэтому к нему и прибегают неравнодушные владельцы в первую очередь недорогих автомобилей.

На постсоветском пространстве чаще всего занижают “Жигули” – как наиболее доступный и все еще пригодный к эксплуатации автомобиль

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Прежде чем начать разговор о “просадке” и “лифтовании” легковых автомобилей, должны напомнить, что у такого вмешательства в конструкцию есть помимо прочего несколько весомых минусов.

Нарушение штатных характеристик управляемости

Ускоренный износ некоторых деталей

Нарушение норм законодательства.

Но также отметим, что вышеприведенных недостатков в некоторых случаях можно избежать. И просим не путать нашу сегодняшнюю тему с заокеанской культурой лоурайдеров – автомобилей, которые могут приседать и буквально подскакивать с помощью гидравлики: это несколько другое.

Вероятно, на фото лоурайдер (от low ride – низкая поездка) – американский седан, меняющий клиренс благодаря гидро- или пневмоцилиндрам

Заниженные

Известно ли вам, что дизайн отечественных автомобилей 1960 – 1980-х годов принимался художественной комиссией в состоянии максимальной нагрузки? То есть их дизайн был рассчитан на то, что машина сидит ниже, чем в первоначальном виде, с одним лишь водителем за рулем! Не потому ли “Волги”, “Москвичи” и "Жигули" и впрямь имеют более гармоничный вид, когда изрядно загружены? Или когда... у них подрезаны пружины!

Если пружины и рессоры “запилить” умеренно, останется возможность повседневной эксплуатации машины

Одним словом, нам неизвестно, знают ли об этой особенности советской автомобильной стилистики современные многочисленные тюнеры (в основном, люди молодые), но один из самых распространенных видов усовершенствований для классических ВАЗов – именно занижение клиренса. Делается это довольно просто: укорачивают пружины подвески, отрезав 1,5 – 3,0 витка – в зависимости от модели авто и желаемого результата. Недаром на молодежном сленге это называется “запилить”.

Попутно придется срезать – частично или полностью – резиновые ограничители хода подвески (отбойники), иногда делают тоньше штатные резиновые проставки пружин. Когда срезают более 2,5 – 3,0 витков, надо к тому же применять так называемые короткоходные амортизаторы (от другой модели или специальные тюнинговые) или переносить точки крепления штатных. У многих моделей при таком занижении надо подгибать крылья и колесные арки, чтобы колеса не задевали за них при ходе подвески вверх и в поворотах. Выхлопную систему тоже иногда надо поднимать.

Не каждому автомобилю подходит заниженная подвеска, но "Волги" ГАЗ-24 это не касается

При экстремальном занижении, когда машина почти ложится порогами на асфальт, конструкторам приходится наращивать вверх колесные арки и вырезать днище, чтобы углубить тоннель карданного вала (у заднеприводных машин).

Другие решения нужны владельцам автомобилей с рессорной задней подвеской – “Волг”, “Москвичей”, классических “американцев” и тому подобное. Ведь от рессоры не отрежешь кусок и даже удаление листов клиренс принципиально не уменьшает.

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Но и здесь есть выход: между рессорой и мостом ставят проставку или “перепаковывают” саму рессору. Для этого ее разбирают и часть листов ставят “наизнанку”, в результате рессора становится почти прямой, сохраняя определенную упругость (хотя и далекую от штатных характеристик). Чтобы напрочь положить рессорную машину на асфальт, приходится пилить кузов и менять форму лонжеронов.

Задранные

На увеличение клиренса владельцы легковых автомобилей чаще идут не ради собственных амбиций, а вынужденно – для лучшей проходимости на плохих дорогах, в нечищенных зимних колеях или для увеличения грузоподъемности.

Очень часто увеличение клиренса на бюджетных легковушках – вынужденная мера для приспособления машины к тяжелым дорожным условиям

В отличие от занижения, работы для повышения клиренса проще благодаря наличию промышленного выпуска комплектов, которые даже не считаются тюнинговыми. Это толстые проставки под пружины, разного рода “домики” для смещения точек крепления амортизаторов. Наиболее решительные пользователи для поднятия машины над дорогой используют пружины от других, более тяжелых моделей – с большей длиной и жесткостью.

Специфический стиль тюнинга Avtosh Style отличается задранным передком и низкой кормой. Такие машины запрещены в развитых странах

Рекомендация Авто24

Собираясь значительно изменить клиренс автомобиля, еще раз хорошенько подумайте. Ведь вместе с новым видом и возможностями вы можете получить несколько проблем. В том числе такие существенные, как ухудшение устойчивости в поворотах, некомфортная жесткость ходовой на неровностях, ускоренный износ некоторых шарниров подвески. У каждой модели автомобиля подобные вмешательства имеют собственное “побочное действие”, поэтому стоит заблаговременно посоветоваться с теми, кто такие усовершенствования уже сделал.

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