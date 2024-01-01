Какие подержанные кроссоверы не стоит покупать: совет профессионала

Этот перечень – субъективный и был сформирован благодаря собственному опыту блогера в сфере подбора автомобилей, поэтому некоторые могут с ним не согласиться. Однако, большинство из этих авто действительно не зарекомендовали себя на вторичном рынке.

Читайте также: Какие автомобили плохо продаются в Украине: перечень

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne первого поколения, наверное, наиболее нерациональная покупка, поскольку эти машины являются ненадежными и имеют высокую стоимость обслуживания. Кроме того, модель имеет большие проблемы с электроникой и проблему похищения передних фар. Именно поэтому, эти кроссоверы сейчас продают за копейки.

Mazda CX-7

Mazda CX-7 это достаточно выносливый кроссовер, однако не в варианте с 2,3-литровым бензиновым турбомотором. Он славится своей ненадежностью и повышенным потреблением топлива и, что важно, моторного масла. Кроме того, кузов авто имеет низкую устойчивость к коррозии.

Volkswagen Tiguan

Большинство людей могут не согласиться с этой позицией. В общем, это неплохой кроссовер и поэтому он очень распространен в Украине. Однако, сейчас наш рынок переполнен предложениями о продаже Tiguan 1-го поколения. Учитывая, что средняя цена модели составляет 14-15 тысяч и большинство экземпляров имеют пробег под 200 тысяч километров, вероятно, целесообразнее рассмотреть другие альтернативные варианты.

Также интересно: Какие автомобили легче всего продать в Украине: рейтинг

Toyota RAV4

Любое поколение RAV4 с 2,2-литровым дизелем не славится популярностью из-за катастрофически высокой стоимости ремонта. Запчасти для этого мотора очень дорогие, по сравнению с другими двигателями из линейки кроссовера, которые, к слову, очень надежные.

Ford Escape

Эту модель от Ford не стоит покупать с бензиновыми двигателями Ecoboost объемом 1,5 и 1,6 литра на пробегах в более 150 тысяч километров, ведь они не имеют большого ресурса, а их ремонт достаточно дорогой. В качестве альтернативы лучше поискать кроссовер с 2,5-литровым “атмосферником”.

Читайте также: Где заправить свое авто качественным дизтопливом: исследование

Peugeot 3008

Речь идет о модели первого поколения. Хотя некоторые считают эту машину минивэном, компания Peugeot позиционирует ее как кроссовер. В общем, автомобиль неплохой, ведь имеет устойчивый к коррозии кузов, мягкую подвеску и неплохие комплектации. Однако покупать его стоит только с 1,6- или 2,0-литровыми дизелями, ведь 1,6-литровый турбобензиновый мотор славится только проблемами с чрезмерным потреблением масла и топлива и плохой надежностью.

Кроссоверы Subaru с дизельными двигателями

На вторичном рынке дизельные кроссоверы Subaru гораздо дешевле своих бензиновых аналогов не зря. Проблем у них куча: чувствительная топливная система, проблемы с сажевым фильтром и высокая стоимость обслуживания. Поэтому, подержанные дизельные Subaru лучше избегать.

Также интересно: Чем больше пробег у авто, тем больше он скручен: исследование

Range Rover

Range Rover 3-го поколения имеет репутацию очень ненадежного автомобиля. Эти автомобили конструктивно сложные. В частности, у них невыносливая пневматическая подвеска, ненадежные двигатели, а также плохая проводка, которая вообще могла “закоротить” из-за попадания влаги.