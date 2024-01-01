Які вживані кросовери не варто купувати: поради фахівця

Цей перелік – суб’єктивний і був сформований завдяки власному досвіду блогера у сфері підбору автомобілів, тому деякі можуть з ним не погодитись. Однак, більшість з цих авто справді не зарекомендували себе на вторинному ринку.

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Porsche Cayenne

Porsche Cayenne першого покоління, напевно, найбільш нераціональна покупка, оскільки ці автівки є ненадійними й мають високу вартість обслуговування. Крім того, модель має великі проблеми з електронікою та проблему викрадення передніх фар. Саме через це, ці кросовери наразі продають за копійки.

Mazda CX-7

Mazda CX-7 це досить витривалий кросовер, проте не у варіанті з 2,3-літровим бензиновим турбомотором. Він славиться своєю ненадійністю та підвищеним споживанням палива й, що важливо, моторної оливи. Крім того, кузов авто має низьку стійкість до корозії.

Volkswagen Tiguan

Більшість людей можуть не погодитись з цією позицією. Загалом, це непоганий кросовер й через це він дуже поширений в Україні. Однак, наразі наш ринок переповнений пропозиціями про продаж Tiguan 1-го покоління. Враховуючи, що середня ціна моделі становить 14-15 тисяч й більшість екземплярів мають пробіг під 200 тисяч кілометрів, ймовірно, доцільніше розглянути інші альтернативні варіанти.

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Toyota RAV4

Будь-яке покоління RAV4 з 2,2-літровим дизелем не славиться популярністю через катастрофічно високу вартість ремонту. Запчастини для цього мотора дуже дорогі, порівняно з іншими двигунами з лінійки кросовера, які, до слова, дуже надійні.

Ford Escape

Цю модель від Ford не варто купувати з бензиновими двигунами Ecoboost об’ємом 1,5 й 1,6 літра на пробігах в понад 150 тисяч кілометрів, адже вони не мають великого ресурсу, а їх ремонт достатньо дорогий. В якості альтернативи краще пошукати кросовер з 2,5-літровим “атмосферником”.

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Peugeot 3008

Мова йде про модель першого покоління. Хоча дехто вважає цю автівку мінівеном, компанія Peugeot позиціонує її як кросовер. Загалом, автомобіль непоганий, адже має стійкий до корозії кузов, м’яку підвіску та непогані комплектації. Однак купувати його варто лише з 1,6- або 2,0-літровими дизелями, адже 1,6-літровий турбобензиновий мотор славиться лише проблемами з надмірним споживанням оливи та палива та поганою надійністю.

Кросовери Subaru з дизельними двигунами

На вторинному ринку дизельні кросовери Subaru набагато дешевше за своїх бензинових аналогів не дарма. Проблем у них купа: чутлива паливна система, проблеми з сажовим фільтром та висока вартість обслуговування. Через це, вживані дизельні Subaru краще уникати.

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Range Rover

Range Rover 3-го покоління має репутацію дуже ненадійного автомобіля. Ці автомобілі конструктивно складні. Зокрема, у них невитривала пневматична підвіска, ненадійні двигуни, а також погана проводка, яка взагалі могла “закоротити” через потрапляння вологи.