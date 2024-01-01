Toyota Hilux получил гибридную версию и новый вариант GR Sport

Как отмечает Toyota, с мягкой гибридной силовой Hilux стал более плавным, тихим и изящным, независимо от того, или водитель по стандартным дорогам, или на бездорожье. Кроме того, она не ограничивает, а наоборот улучшает внедорожные возможности пикапа, поскольку предлагает больше мощности.

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Глубина брода и грузоподъемность до 1000 кг также не изменились. Фактически, новая гибридная силовая установка представляет собой сочетание уже знакомого 2,8-литрового турбодизеля мощностью 204 л.с., стартер-генератора, интегрированного в трансмиссию, и 48-вольтовой батареи.

Автопроизводитель отмечает, что ключевыми преимуществами такого решения является функция рекуперативного торможения. В сочетании с торможением двигателем это позволяет экономить топливо, облегчает вождение и создает естественное ощущение замедления.

Электродвигатель также улучшает динамические характеристики в первые секунды трогания, или при преодолении сложного бездорожья. Силовая установка также оборудована системой “старт-стоп”. Она позволяет водителю настраивать параметры остановки и старта, благодаря двум режимам NORMAL или LONG на мультиинформационном дисплее автомобиля.

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При выборе варианта LONG время остановки двигателя на холостом ходу при работающем кондиционере увеличивается. Также обновленный Hilux получил систему Multi-Terrain Select, которая управляется с помощью переключателя и селектора режимов на центральной консоли.

Она регулирует крутящий момент, подвеску и гидравлическое тормозное давление в зависимости от выбранного режима для улучшения тяги, маневренности и стабильности в различных условиях вождения. Водителям доступны шесть настроек: песок, грязь, камни, грязь, глубокий снег и автоматический режим. Когда режим AUTO активен, датчики вокруг автомобиля постоянно оценивают дорожные условия и автоматически применяют соответствующие настройки.

Напоследок, Hilux Hybrid 48V оснащен технологией Toyota Safety Sense, улучшенной системой предупреждения о столкновении, адаптивным круиз-контролем, датчиком автоматического дальнего света, 8-дюймовой мультимедийной системой Toyota Smart Connect и премиальной аудиосистемой JBL с девятью динамиками.

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Toyota Hilux GR Sport II

В то же время новый вариант GR Sport II отличается прежде всего внешним видом. Основные изменения дизайна включают расширенные передние и задние колеи, новый комплект 17-дюймовых колесных дисков, а также новый дизайн решетки радиатора.

Инженеры Toyota повысили высоту дорожного просвета до 323 мм и увеличили углы наезда до 30 градусов, что улучшает внедорожные возможности Hilux. В то же время улучшенная подвеска и тормоза обеспечивают высокий комфорт езды, а также более низкий уровень шума и вибрации.

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Под капотом - 2,8-литровый турбодизельный двигатель Hilux, мощностью 204 л.с и 500 Нм крутящего момента, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.