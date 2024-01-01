Toyota Hilux отримав гібридну версію та новий варіант GR Sport

Як зазначає Toyota, з м’якою гібридною силовою Hilux став плавнішим, тихішим та витонченішим, незалежно від того, чи водій по стандартних дорогах, чи на бездоріжжі. Крім того, вона не обмежує, а навпаки покращує позашляхові можливості пікапа, оскільки пропонує більше потужності.

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Глибина броду та вантажопідйомність до 1000 кг також не змінились. Фактично, нова гібридна силова установка являє собою поєднання вже знайомого 2,8-літрового турбодизеля потужністю 204 к.с., стартер-генератора, інтегрованого в трансмісію, та 48-вольтової батареї.

Автовиробник зазначає, що ключовими перевагами такого рішення є функція рекуперативного гальмування. У поєднанні з гальмуванням двигуном це дозволяє економити паливо, полегшує водіння та створює природне відчуття уповільнення.

Електродвигун також покращує динамічні характеристики в перші секунди рушання, або під час подолання складного бездоріжжя. Силова установка також обладнана системою “старт-стоп”. Вона дозволяє водію налаштовувати параметри зупинки та старту, завдяки двом режимам NORMAL або LONG на мультиінформаційному дисплеї автомобіля.

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При виборі варіанту LONG час зупинки двигуна на холостому ходу при працюючому кондиціонері збільшується. Також оновлений Hilux отримав систему Multi-Terrain Select, яка керується за допомогою перемикача й селектора режимів на центральній консолі.

Вона регулює крутний момент, підвіску та гідравлічний гальмівний тиск залежно від обраного режиму для покращення тяги, маневреності та стабільності в різних умовах водіння. Водіям доступні шість налаштувань: пісок, бруд, каміння, багнюка, глибокий сніг і автоматичний режим. Коли режим AUTO активний, датчики навколо автомобіля постійно оцінюють дорожні умови та автоматично застосовують відповідні налаштування.

Наостанок, Hilux Hybrid 48V оснащено технологією Toyota Safety Sense, поліпшеною системою попередження про зіткнення, адаптивним круїз-контролем, датчиком автоматичного дальнього світла, 8-дюймовою мультимедійною системою Toyota Smart Connect та преміальною аудіосистемою JBL з дев'ятьма динаміками.

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Toyota Hilux GR Sport II

Водночас новий варіант GR Sport II відрізняється насамперед зовнішнім виглядом. Основні зміни дизайну включають розширені передні та задні колії, новий комплект 17-дюймових колісних дисків, а також новий дизайн решітки радіатора.

Інженери Toyota підвищили висоту дорожнього просвіту до 323 мм та збільшили кути наїзду до 30 градусів, що покращує позашляхові можливості Hilux. Водночас покращена підвіска та гальма забезпечують вищий комфорт їзди, а також нижчий рівень шуму та вібрації.

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Під капотом - 2,8-літровий турбодизельний двигун Hilux, потужністю 204 к.с й 500 Нм крутного моменту, що працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.