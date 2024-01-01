Трамвайные автобусы Irizar могут стать визиткой Лондона, как и даблдекеры

Смещение сроков запуска экологически чистых пассажирских машин нового поколения на почти 25-километровой линии произошло из-за трудностей в работе с заинтересованными сторонами и землевладельцами по установлению инфраструктуры зарядки.

Как сообщает ресурс для профессиональных городских автобусных операторов Великобритании Routeone, транспорт аккумуляторного типа требует зарядки на каждом конце маршрута.

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Сейчас проблема снята. Сейчас в начале и в конечной точке линии устанавливаются пантографы мощностью 450 кВт. Как комментируют в компании EO Charging, занимающейся поставкой и монтажом оборудования, каждая станция обеспечит зарядку электрических автобусов в течение пяти минут.

Такая технология питания батарей не только сокращает время зарядки, но и уменьшает потребность в количестве автобусов. По информации транспортного сообщества Лондона (TfL), там будет работать 20 автобусов, похожих на трамваи.

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В июле компания Irizar поставляет оператору Go-Ahead London последние заказанные машины с нулевым уровнем выбросов. Они разработаны и изготовлены в соответствии с последними спецификациями TfL Bus Safety Standard и имеют традиционную ливрею лондонских автобусов.

Мэр Лондона Садик Хан относительно сроков внедрения электрифицированного пневмошинного транспорта заверил, что полностью электрический маршрут 358, то есть трамвайные автобусы, начнет работать летом 2024 года.

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"Электробусы будут использовать технологию пантографа для быстрой подзарядки на обоих концах маршрута, что позволит автобусам оставаться на линии целый день. Машины напоминают трамвай, они будут иметь расширенные функции для клиентов и новейшие спецификации безопасности автобусов", – подчеркнул Садик Хан.

Изготовленные на севере Испании электрические автобусы Irizar действительно имеют нулевой уровень выбросов. Они будут курсировать на маршруте 358 от Хрустального дворца до Орпингтона.

Кроме того, что эта машина экологически чистая, она еще и относительно тихая, выдает ниже 70 дБ с включенным кондиционером и имеет хорошую вместимость – пространство для 26 пассажиров, сидящих, а также до 54 пассажиров стоя.

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Новые автобусы Irizar являются низкопольными, они оборудованы пандусами и приоритетными местами для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, USB-портами для зарядки, звуковыми и световыми дверными кнопками остановками, в т.ч. со шрифтом Брайля. Автобусы будут оснащены внешней радарной технологией для обнаружения препятствий.

Электробусы комплектуются батареями Irizar мощностью 430 кВт-ч. Приводом на центральный двигатель имеет мощность 206 кВт

В перспективе упомянутый пассажирский перевозчик Go-Ahead London планирует дополнительно развернуть экологически чистых 28 трамвайных автобусов Irizar на сети быстрого автобусного маршрута Kent Thameside Fastrack.

Фото: Irizar