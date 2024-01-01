Трамвайні автобуси Irizar можуть стати візиткою Лондона, як і даблдекери

Зміщення термінів запуску екологічно чистих пасажирських машин нового покоління на майже 25-кілометровій лінії сталося через труднощі у роботі з зацікавленими сторонами та землевласниками щодо встановлення інфраструктури зарядки.

Як повідомляє ресурс для професійних міських автобусних операторів Великобританії Routeone, транспорт акумуляторного типу потребує зарядки на кожному кінці маршруту.

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Зрештою, проблему знято. Нині на початку та в кінцевій точці лінії встановлюються пантографи потужністю 450 кВт. Як коментують у компанії EO Charging, що займається постачанням та монтажем обладнання, кожна станція забезпечить зарядку електричних автобусів протягом п’яти хвилин.

Така технологія живлення батарей не тільки скорочує час зарядки, але й зменшує потребу в кількості автобусів. За інформацією транспортної спільноти Лондона (TfL), там працюватиме 20 автобусів, схожих на трамваї.

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У липні компанія Irizar постачає оператору Go-Ahead London останні замовлені машини з нульовим рівнем викидів. Вони розроблені й виготовлені відповідно до останніх специфікацій TfL Bus Safety Standard і мають традиційну ліврею лондонських автобусів.

Мер Лондона Садік Хан щодо термінів впровадження електрифікованого пневмошинним транспортом запевнив, що повністю електричний маршрут 358, тобто трамвайні автобуси, почне працювати влітку 2024 року.

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"Електробуси використовуватимуть технологію пантографа для швидкої підзарядки на обох кінцях маршруту, що дозволить автобусам залишатися на лінії цілий день. Машини нагадують трамвай, вони матимуть розширені функції для клієнтів і найновіші специфікації безпеки автобусів", – підкреслив Садік Хан.

Виготовлені на півночі Іспанії електричні автобуси Irizar дійсно мають нульовий рівень викидів. Вони курсуватимуть на маршруті 358 від Кришталевого палацу до Орпінгтона.

Окрім того, що ця машина екологічно чиста, вона ще й відносно тиха, видає нижче 70 дБ з увімкненим кондиціонером і має хорошу місткість – простір для 26 пасажирів, які сидять, а також до 54 пасажирів стоячи.

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Нові автобуси Irizar є низькопідлоговими, вони обладнані пандусами та пріоритетними місцями для пасажирів з обмеженими можливостями пересування, USB-портами для зарядки, звуковими та світловими дверними кнопками зупинками, в т.ч. зі шрифтом Брайля. Автобуси будуть оснащені зовнішньою радарною технологією для виявлення перешкод.

Електробуси комплектуються батареями Irizar потужністю 430 кВт-год. Приводом на центральний двигун має потужність 206 кВт

В перспективі згаданий пасажирський перевізник Go-Ahead London планує додатково розгорнути екологічно чистих 28 трамвайних автобусів Irizar на мережі швидкого автобусного маршруту Kent Thameside Fastrack.

Фото: Irizar