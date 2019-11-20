Из страны седанов Украина превратилась в страну внедорожников и кроссоверов – плохие дороги заставляют украинцев пересаживаться именно на такие авто.

Не так давно Украину называли страной седанов. В отличие от Европы, где больше уважали практичные городские хетчбэки. Теперь ситуация изменилась в корне.

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Сегодня в это трудно поверить, но еще в 2001 году в Украине на рынке новых автомобилей, подавляющее большинство составляли легковые пассажирские автомобили (седаны, хэтчбеки, универсалы). Их было 91%! А популярных нынче кроссоверов и внедорожников (SUV) было всего 8%. Долю оставшийся - 1% удерживали минивэны (MPV).

С того времени доля новых классических легковых автомобилей в общих объемах продаж у нас в стране, постепенно, но уверенно падала. А доля SUV - неуклонно росла. Переломный момент наступил в 2017 году. Тогда доля SUV на отечественном рынке впервые перевалила за половину - 53%. А доля классических легковых авто упала до 44%.

По итогам продаж 10 месяцев 2019 года, SUV, по данным AUTO-Consulting принадлежит уже 65% украинского рынка, а классическим легковым авто - всего 32%. Но скажем даже больше. Если посмотреть картину по регионам, то есть уже области, где продажи кроссоверов и внедорожников достигают 77% рынка! Поэтому тренд - очевиден.

Очень показательны и примеры с выходом в последние годы новых моделей легковых авто. Еще каких-то 10 лет такие бестселлеры сразу же рвали рынок по продажам, а сейчас их дебют проходит тихо и спокойно.

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Интересно, что минивэны - MPV, как и 18 лет назад, так и сейчас удерживают 1% своих преданных покупателей. Хотя, в 2010 и 2011 годах MPV занимали в нашей стране рекордные 5% рынка.

Интересно, что по росту продаж SUV Украина опередила даже европейские страны, где этот сегмент автомобилей занимает сегодня примерно такую же долю, как у нас в 2017-м. И, кстати, SUV - это чуть ли не единственный класс автомобилей, продажи которого растут в мире. Именно поэтому, автомобильные производители стараются максимально расширить предложение SUV. Сегодня сюда входят и маленькие городские кроссоверы А и В классов, и классические большие внедорожники классов E и F. Расширилась линейка SUV и в Украине.

Наиболее популярный сегодня в Украине класс SUV - это компактные кроссоверы и внедорожники С-класса. Так, по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года SUV С-класса занимали на украинском рынке SUV больше половины - 58%. На втором месте по популярности - SUV D-класса - более 14% рынка. За ними идут в SUV-13%, Е SUV-12% и F SUV-2%.

При этом, наибольший рост продаж в сравнении с 2018-м демонстрируют большие внедорожники Е SUV. Их продажа увеличилась почти на 37%.

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Если рассмотреть ценовые преимущества наших автомобилистов самые популярные SUV в средней ценовой категории. По итогам продаж за 10 месяцев 2019 года, их - почти 70%. Премиальных SUV - 17% и бюджетных SUV Low Cost - 13%.

При этом, по сравнению с 2018 годом, наибольший рост продаж показывает именно бюджетный сегмент SUV Low Cost - плюс 37%.

Если говорить о лидерах продаж в каждом из сегментов SUV, то это - хорошо известные всем модели. Хотя, в Украине, в отличие от европейских стран, практически не представлены наименьшие SUV А-класса. Это фактически городские кроссоверы с увеличенным дорожным просветом.

В В сегменте SUV, по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года, лидируют Suzuki Vitara, Nissan Juke и Chery Tiggo2.

В сегменте С-SUV среди бюджетных моделей абсолютный лидер - Renault Duster. Среди SUV средней ценовой категории наиболее популярны KIA Sportag e, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. А среди премиальных SUV - Land Rover Evoque, BMW X1 и Lexus UX.

Лидеры продаж среди SUV D-класса - Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq и Hyundai SantaFe. А среди премиальных моделей - Lexus RX, Lexus NX и BMW X3.

В сегменте E SUV лидеры продаж - Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Mazda CX-9. А в премиальном сегменте - BMW X5, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE-Class.

О том, что Украина из страны седанов превратилась в страну SUV, говорит и еще один факт. За 10 месяцев 2019 го KIA Sportage приобрели 4870 шт. А самый популярный у нас в стране легковой автомобиль Renault Logan был продан в количестве 3561 шт.

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