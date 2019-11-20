З країни седанів Україна перетворилася в країну позашляховиків та кроссоверів – погані дороги змушують українців пересідати саме на такі авто.

Не так давно Україну називали країною седанів. На відміну від Європи, де більше поважали практичні міські хетчбеки. Тепер ситуація змінилася докорінно.

Читайте також: В Києві почали облаштовувати парковки для таксі

Сьогодні в це важко повірити, але ще в 2001 році в Україні на ринку нових автомобілів переважну більшість складали легкові пасажирські авто (седани, хетчбеки, універсали). Їх було 91%! А популярних нині кросоверів і позашляховиків (SUV) було всього 8%. Частку, що залишилася – 1% утримували мінівени (MPV).

З того часу частка нових класичних легкових автомобілів в загальних обсягах продажів у нас в країні поступово, але впевнено падала. А частка SUV неухильно росла. Переломний момент настав у 2017 році. Тоді частка SUV на вітчизняному ринку вперше перевалила за половину – 53%, а класичних легкових авто впала до 44%.

За підсумками продажів 10 місяців 2019 року кросоверам належить вже 65% українського ринку, а класичним легковим авто – всього 32%. А в деяких областях продажі кросоверів і позашляховиків досягають 77% ринку!

Дуже показові і приклади з виходом в останні роки нових моделей легкових авто. Ще якихось 10 років такі бестселери відразу ж “рвали” ринок, а зараз їх дебют проходить тихо і спокійно.

Читайте також: Топ-10 вживаних авто: що купують українці

Цікаво, що мінівени (MPV), як і 18 років тому, так і зараз утримують 1% своїх відданих покупців. Хоча, в 2010 і 2011 роках MPV займали в нашій країні рекордні 5% ринку.

Цікаво, що за зростанням продажів SUV Україна випередила навіть європейські країни, де цей сегмент автомобілів займає сьогодні приблизно таку ж частку, як у нас в 2017-му. І, до речі, SUV – це чи не єдиний клас автомобілів, продажі якого ще ростуть в світі. Саме тому автомобільні виробники намагаються максимально розширити пропозицію SUV. Сьогодні сюди входять і маленькі міські кросовери А і В класів, і класичні великі позашляховики класів E і F. Розширилася лінійка SUV і в Україні.

Найбільш популярний сьогодні в Україні клас SUV – це компактні кросовери і позашляховики С-класу. Так, за підсумками продажів за 10 місяців 2019 року SUV С-класу займали на українському ринку SUV більше половини - 58%. На другому місці за популярністю - SUV D-класу - більше 14% ринку. За ними йдуть В SUV – 13%, Е SUV – 12% і F SUV - 2%.

При цьому найбільше зростання продажів у порівнянні з 2018-м демонструють великі позашляховики Е SUV. Їх продаж збільшився майже на 37%.

Читайте також: Через півтора місяці нові авто подорожчають на 15-18%

Якщо розглянути цінові переваги наших автомобілістів найпопулярніші SUV в середній ціновій категорії. За підсумками продажів за 10 місяців 2019 року, їх - майже 70%. Преміальних SUV - 17% і бюджетних SUV Low Cost - 13%.

При цьому, в порівнянні з 2018 роком, найбільше зростання продажів показує саме бюджетний сегмент SUV Low Cost - плюс 37%.

Якщо говорити про лідерів продажів в кожному із сегментів SUV, то це - добре відомі всім моделі. Хоча, в Україні, на відміну від європейських країн, практично не представлені найменші SUV А-класу. Це фактично міські кросовери зі збільшеним дорожнім просвітом.

В сегменті В SUV, за підсумками продажів за 10 місяців 2019 року, лідирують Suzuki Vitara, Nissan Juke і Chery Tiggo2.

У сегменті С SUV серед бюджетних моделей абсолютний лідер - Renault Duster. Серед SUV середньої цінової категорії найбільш популярні KIA Sportag e, Toyota RAV4 і Hyundai Tucson. А серед преміальних SUV - Land Rover Evoque, BMW X1 і Lexus UX.

Лідери продажів серед SUV D-класу - Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq і Hyundai SantaFe. А серед преміальних моделей - Lexus RX, Lexus NX і BMW X3.

У сегменті E SUV лідери продажів - Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg і Mazda CX-9. А в преміальному сегменті - BMW X5, Audi Q8 і Mercedes-Benz GLE-Class.

Про те, що Україна з країни седанів перетворилася в країну SUV говорить і ще один факт. За 10 місяців 2019 го KIA Sportage придбали 4870 шт. А найпопулярніший у нас в країні легковий автомобіль Renault Logan був проданий у кількості 3561 шт.

Читайте також: Український автопром знизив темпи виробництва