Украинский вездеход-амфибия "ТАХА" получил допуск в войска

Разработка украинских инженеров для военных прошла все испытания и получила положительную оценку у наших армейцев. Те рекомендовали машину к использованию в подразделениях Вооруженных сил. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Кодифицированный транспортер ТАХА – это военная версия известного внедорожника SHERP в нескольких специализированных модификациях. Он не бронированный, но имеет отличные ходовые характеристики для эксплуатации в сложных рельефных и сезонных условиях. Ему под силу преодолевать болота, плавни, глубокий снег.

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Также этот автомобиль способен самостоятельно выбраться из воды на зеркальный скользкий лед. Имея небольшие габариты и систему бортового поворота, "ТАХА" хорошо чувствует себя в ограниченной среде, может разворачиваться на месте по схеме гусеничного трактора.

У машины большие широкие колеса, благодаря чему удельный вес давления на поверхность земли меньше человеческой ноги. При этом транспортер везет до одной тонны груза или с десяток пассажиров.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

Фото: ООО "ТАХАЛ"

Машина спокойно преодолевает препятствия высотой более 1 м, без проблем пересекает окопы, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги. Это позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

Здесь использованы шины сверхнизкого давления с мощным протектором, конструкция колес запатентована. Преимущество колес для военных в том, что благодаря своей эластичности они менее подвержены повреждениям.

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Такие колеса накачиваются выхлопными газами одним нажатием кнопки на панели приборов водителя. Благодаря высокому протектору вездеход имеет результативный уровень сцепления с грунтом. Кроме того, протектор такого размера как ласты пловца ускоряет движение по воде.

Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток. Это довольно экономичные машины. Если самая мощная машина потребляет 8-12 л/ч, то самая маленькая всего 5-8 л/ч.

Фото: ООО "ТАХАЛ"

"ТАХА" получила несколько версий. Можно выделить довольно интересную модификацию с прицепным шестиколесным прицепом ТАХА 3400 в виде пассажирского модуля или грузовой платформы. В итоге это 10-колесный вездеход-амфибия для перевозки до 3400 кг груза или до 22 человек вместе с водителем. Также есть разведывательно-рейдовая версия "Кабрио", беспилотный универсал UGV и некоторые другие, в т.ч. медицинское, патрульное исполнение.

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Армейцы уверены, что этот транспортер будет хорошим помощником в статусе машины переднего края. Вездеход пригодится на фронте для эвакуации раненых, перевозки боеприпасов, воды и продовольствия "в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться".

Фото: ООО "ТАХАЛ"