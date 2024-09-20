Український всюдихід-амфібія "ТАХА" отримав допуск у війська

Розробка українських інженерів для військових пройшла усі випробування й отримала позитивну оцінку у наших армійців. Ті рекомендували машину до використання у підрозділах Збройних сил. Про це сповістило Міноборони України.

Кодифікований транспортер ТАХА – це військова версія відомого позашляховика SHERP в кількох спеціалізованих модифікаціях. Він не броньований, але має чудові ходові характеристики для експлуатації у найскладніших рельєфних та сезонних умовах. Йому під силу долати болота, плавні, глибокий сніг.

Читайте також Саморобна амфібія з Кривого Рога: трансформер "Кадомобіль"

Також цей автомобіль спроможний самотужки вибратися з води на дзеркальну слизьку кригу. Маючи невеликі габарити та систему бортового повороту, "ТАХА" добре почувається в обмеженому середовищі, може розвертатися на місці за схемою гусеничного трактора.

У машини великі широкі колеса, завдяки чому питома вага тиску на поверхню землі менша від людської ноги. При цьому транспортер везе до однієї тонни вантажу чи з десяток пасажирів.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Фото: ТОВ "ТАХАЛ"

Машина спокійно долає перешкоди заввишки понад 1 м, без проблем перетинає окопи, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Тут використані шини наднизького тиску з потужним протектором, конструкція коліс запатентована. Перевага коліс для військових в тому, що завдяки своїй еластичності вони менш схильні до пошкоджень.

Читайте також Як створювалась українська амфібія ЛуАЗ ТПК

Такі колеса накачують вихлопними газами одним натисканням кнопки на панелі приладів водія. Завдяки високому протектору всюдихід має результативний рівень зчеплення з ґрунтом. Окрім того, протектор такого розміру наче ласти плавця пришвидшує рух по воді.

Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби. Це доволі економічні машини. Якщо найпотужніша машина споживає 8-12 л/год, то найменша всього 5-8 л/год.

Фото: ТОВ "ТАХАЛ"

"ТАХА" отримала кілька версій. Можна виділити доволі цікаву модифікацію з причіпним шестиколісним причепом ТАХА 3400 у вигляді пасажирського модуля чи вантажної платформи. У підсумку це 10-колісний всюдихід-амфібія для перевезення до 3400 кг вантажу або до 22 осіб разом з водієм. Також є розвідувально-рейдова версія "Кабріо", безпілотний універсал UGV та деякі інші, в т.ч. медичне, патрульне виконання.

Читайте також Гусенична амфібія BAE Systems отримала привабливий дизайн

Армійці впевнені, що цей транспортер буде добрим помічником у статусі машини переднього краю. Всюдихід згодиться на фронті для евакуації поранених, перевезення боєприпасів, води й харчів "у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися".

Фото: ТОВ "ТАХАЛ"