Услуга переоформления авто в "Дії" преимущественно используется для фиктивных сделок: эксперты

В конце прошлого года в Украине заработала новая услуга – переоформление автотранспорта в Дії. Продавцу и покупателю теперь не обязательно обращаться в сервисный центр МВД, чтобы подать оригиналы документов и там же получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Также к категории опционных отнесена услуга экспертного осмотра автомобилей - воспользоваться ею при перепродаже машины можно по собственному желанию, но не в обязательном порядке, как это было раньше.

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Как продать авто в Дії: Инструкция

Специалисты Института исследований авторынка на основе открытых данных ГСЦ МВД изучили статистику использования услуги по продаже авто в Дії, заказ новых номерных знаков в течение первого квартала 2024.

С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. При условии что это первая (и единственная) продажа какого-то из упомянутых ТС в году, потому что в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции, который не пока администрируется в Дії, поэтому при втором и последующем продажах следует обращаться в СЦ МВД.

В течение апреля по указанным типам ТС в целом было заключено 128,3 тыс. сделок купли-продажи. Включая те, что оформлены в Дії.

Дистанционной услугой воспользовались 29,3 тыс. раз, что составляет 22,9% от суммарного количества всех сделок купли-продажи, заключенных в апреле 2024 года.

Доля перерегистраций в Дії, апрель 2024 г.

Общая популярность этой услуги в первом квартале ежемесячно уменьшалась: в январе доля оформленных продаж с помощью Дії составляла 12,5% (напомним, что учтены только те категории, которые можно переоформить дистанционно), в феврале уже 11,8%, в марте - 10,6%. Зато в апреле доля желающих "переписать" автомобили без посещения СЦ МВД выросла до пока рекордных 22,9%.

Доли перерегистраций в Дії (относительно общего количества включая СЦ МВД)

При этом стоит отметить, что произошел общий рост примерно на 40% количества перепродаж, скорее всего, вызван новыми законами о мобилизации. А именно – в них содержится норма о возможном изъятии транспортных средств на нужды ВСУ у тех владельцев, которые владеют более чем одним автомобилем. Подтверждает эту гипотезу и рекордный рост официальных дарений автомобилей. Для сравнения, за весь прошлый год таких операций по всем типам ТС произошло 3,8 тыс., а только в апреле - 5,2 тыс.

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Апрельские объемы переоформлений в Дії также свидетельствуют о снижении "глюков" в системе, которые были в начале ее работы. Конечно, среди автовладельцев еще много тех, кто даже несмотря на недостаток талонов в СЦ МВД склоняется к "традиционному" способу переоформления автомобиля, с участием оператора и бумажных документов с "мокрыми печатями".

Покупатель, который оформляет авто в Дії, имеет возможность выбора - оставить номерные знаки предыдущего владельца (кроме тех, которые относятся к категории платных, с отдельными комбинациями цифр - 1234, 7777 и т.д.), или заказать новые таблички, цифровую комбинацию для которых тоже можно выбрать (услуга по выбору оплачивается дополнительно).

В апреле новые номерные знаки, которые будут доставлены в указанное отделение "Укрпочты", заказали 2,5 тысячи раз (8,5% пользователей). Значительно меньше, чем в предыдущие периоды, когда доля новых номеров составляла почти 14%. И что еще одно доказательство, что транспортные средства в основном меняли юридического владельца в рамках семьи или семьи.

Доля заказов новых номерных знаков, апрель 2024 г.

Чаще всего в Дії переоформляли легковые автомобили (96,5%). Мотоциклы получили долю 3,4%, меньше всего дистанционно заключенных сделок купли-продажи было по мопедам, всего 0,1%.

Общая картина по возрасту, маркам и моделям автотранспорта, продажа которого была оформлена в Дії, повторяет картину внутреннего рынка, соответственно, в несколько уменьшенном масштабе.

Типы ТС, которые были переоформлены в Дії в апреле 2024 года

Поскольку в апреле влияние на статистику дистанционных переоформлений (и авторынок в целом) имели нетипичные внешние факторы, для получения "чистой" статистики, вероятно, придется подождать еще месяц, или несколько, когда волна перерегистрации "лишних" автомобилей исчезнет. При этом не исключено, что вскоре мы начнем собирать и обрабатывать еще один массив информации - о растаможке в Действии, подготовка к внедрению которого, по информации от наших источников в Парламенте, ведется достаточно активно.

Напомним, что вместе с растаможкой в Дії планируют отменить и сертификацию.