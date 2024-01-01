Послуга переоформлення авто в "Дії" переважно використовується для фіктивних угод: експерти

Наприкінці минулого року в Україні запрацювала нова послуга — переоформлення автотранспорту в Дії. Продавцеві та покупцеві тепер не обов’язково звертатися до сервісного центру МВС щоб подати оригінали документів й там же отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

Також до категорії опційних віднесена послуга експертного огляду автомобілів — скористатися нею при перепродажу машини можна за власним бажанням, але не в обов’язковому порядку, як це було раніше.

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Як продати авто в Дії: Інструкція

Фахівці Інституту досліджень авторинку на основі відкритих даних ГСЦ МВС вивчили статистику використання послуги з продажу авто в Дії, замовлення нових номерних знаків впродовж першого кварталу 2024 року, й готові поділитися результатами цього дослідження.

За допомогою Дії можна переоформити легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. За умови що це перший (і єдиний) продаж котрогось зі згаданих ТЗ у році, бо в іншому разі виникає обов’язок сплати податку з цієї операції, який не поки адмініструється в Дії, тому при другому та наступному продажах слід звертатися в СЦ МВС.

Протягом квітня щодо зазначених типів ТЗ загалом було укладено 128,3 тис. угод купівлі-продажу. Включно з тими, що оформлені у Дії.

Дистанційною послугою скористалися 29,3 тис. разів, що складає 22,9% від сумарної кількості усіх угод купівлі-продажу, укладених у квітні 2024 року.

Частка перереєстрацій у Дії, квітень 2024 р.

Загальна популярність цієї послуги у першому кварталі щомісяця зменшувалася: у січні частка оформлених продажів за допомогою Дії складала 12,5% (нагадаємо, що враховано лише ті категорії, які можна переоформити дистанційно), у лютому вже 11,8%, у березні — 10,6%. Натомість у квітні частка охочих «переписати» автомобілі без відвідин СЦ МВС зросла до поки рекордних 22,9%.

Частки перереєстрацій у Дії (відносно загальної кількості включно з СЦ МВС)

При цьому варто зазначити, що відбулося загальне зростання приблизно на 40% кількості перепродажів, найімовірніше спричинене новими законами про мобілізацію, у яких міститься норма щодо можливого вилучення транспортних засобів на потреби ЗСУ у тих власників, які володіють більше ніж одним автомобілем. Підтверджує цю гіпотезу й рекордне зростання офіційних дарувань автомобілів. Для порівняння, за весь минулий рік таких операцій щодо усіх типів ТЗ відбулося 3,8 тис., а лише у квітні — 5,2 тис.

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Квітневі обсяги переоформлень в Дії також свідчать про зниження “глюків” в системі, які були на початку її роботи. Звісно, серед автовласників ще багато тих, хто навіть попри нестачу талонів у СЦ МВС схиляється до «традиційного» способу переоформлення автомобіля, за участі оператора та паперових документів з «мокрими печатками».

Покупець, який оформлює авто в Дії, має можливість вибору — залишити номерні знаки попереднього власника (крім тих, які належать до категорії платних, з окремими комбінаціями цифр — 1234, 7777 тощо), або ж замовити нові таблички, цифрову комбінацію для яких теж можна вибрати (послуга з вибору оплачується додатково).

У квітні нові номерні знаки, які будуть доставлені до зазначеного відділення «Укрпошти», замовили 2,5 тисячі разів (8,5% користувачів). Значно менше, ніж у попередні періоди, коли частка нових номерів складала майже 14%. І що ще один доказ, що транспортні засоби здебільшого змінювали юридичного власника в рамках сім’ї чи родини.

Частка замовлень нових номерних знаків, квітень 2024 р.

Найчастіше в Дії переоформлювали легкові автомобілі (96,5%). Мотоцикли отримали частку 3,4%, найменше дистанційно укладених угод купівлі-продажу було щодо мопедів, лише 0,1%.

Загальна картина за віком, марками й моделями автотранспорту, продаж якого був оформлений у Дії, повторює картину внутрішнього ринку, відповідно, у дещо зменшеному масштабі.

Типи ТЗ, які були переоформлені в Дії у квітні 2024 року

Оскільки у квітні вплив на статистику дистанційних переоформлень (та авторинок загалом) мали нетипові зовнішні чинники, для отримання «чистої» статистики, ймовірно, доведеться зачекати ще місяць, або й кілька, коли хвиля перереєстрації «зайвих» автомобілів зникне. При цьому не виключено, що невдовзі ми почнемо збирати й опрацьовувати ще один масив інформації - про розмитнення в Дії, підготовка до впровадження якого, за інформацією від наших джерел у Парламенті, ведеться досить активно.

Нагадаємо, що разом з розмитнення у Дії планують скасувати і сертифікацію.