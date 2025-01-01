В бронетанковых войсках Бундесвера поняли: нужно готовиться

В ближайшей перспективе оборонное ведомство получит законтрактованные основные боевые танки Leopard 2A8, уже сейчас взялось за совершенствование наземных боевых систем MGCS, модернизирует гаубицы PzH 2000, расширяет средства противовоздушной обороны и значительно инвестирует в радиоэлектронную борьбу, логистику и инфраструктуру цифрового командования.

Как сообщает Army Recognition, в оборонном бюджете Германии на 2025 год выделено 1,48 миллиарда евро на закупку дополнительных боевых машин пехоты Puma. Сметой запланированы выплаты в размере 503,6 миллиона евро в 2028 году и 976,8 миллиона евро в 2029 году.

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Эти инвестиции сделаны в ответ на восходящую геополитическую нестабильность в Европе и для усиления механизированных сил и модернизации Бундесвера.

Средства не случайно выделены именно на боевые машины пехоты Puma, поскольку это самая современная гусеничная бронированная машина немецкой армии для транспортировки и защиты пехоты. БМП в нынешнем исполнении имеют прекрасную огневую мощь, мобильность и наделены интеллектуальными возможностями осведомленности на поле боя в условиях высокой угрозы.

Фото: KNDS



Боевая машина пехоты (БМП) Puma является основой механизированных пехотных подразделений немецкой армии. Она служит основной боевой машиной для подразделений панцергренадеров, сочетая в себе транспортировку войск, огневую поддержку и цифровую интеграцию поля боя в одной платформе. Разработана Projekt System & Management GmbH, совместным предприятием Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann,

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"Пума" признана одной из самых современных боевых машин пехоты в мире. Она была разработана для использования в высокоинтенсивных, многодоменных операциях наряду с основными боевыми танками, обеспечивая скорость, защиту и огневую мощь для пехоты на передовой.

Фото: KNDS

БМП получила полностью стабилизированную 30-мм автоматическую пушку MK30-2/ABM. Она способна поражать движущиеся цели с высокой точностью и использовать программируемые боеприпасы воздушного взрыва для поражения пехоты и беспилотников. Машина также имеет двойные пусковые установки для противотанковых управляемых ракет Spike-LR, что обеспечивает высокоточное поражение бронетехники на расстоянии до 4000 метров. Спаренный 5,56-мм пулемет дополняет основное вооружение для ближней обороны.

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Силовой потенциал Puma обозначен дизельным двигателем MTU V10 мощностью 1090 л.с. Его партнерство с автоматической коробкой передач Renk HSWL 256 позволяет ей развивать скорость более 70 км/ч на дороге и сохранять маневренность на пересеченной местности.

Фото: KNDS

Гидропневматическая подвеска и низкое давление на грунт обеспечивают высокую проходимость, а компактные размеры позволяют транспортировать ее железнодорожным и воздушным транспортом. Puma также оснащена полной защитой от ядерного оружия, усовершенствованной системой управления полем боя и интегрированным тепловизионным оборудованием для проведения операций при любой погоде, днем и ночью.

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Как видим, рост в Европе вероятной угрозы заставил правительство Германии перейти в активную фазу перевооружения. Распределение средств на 2025 год это ярко подтверждает.