У бронетанкових військах Бундесвера зрозуміли: потрібно готуватися

В найближчій перспективі оборонне відомство отримає законтрактовані основні бойові танки Leopard 2A8, вже зараз взялося за вдосконалення наземних бойових систем MGCS, модернізує гаубиці PzH 2000, розширює засоби протиповітряної оборони та значно інвестує в радіоелектронну боротьбу, логістику та інфраструктуру цифрового командування.

Як повідомляє Army Recognition, в оборонному бюджеті Німеччини на 2025 рік виділено 1,48 мільярда євро на закупівлю додаткових бойових машин піхоти Puma. Кошторисом заплановано виплати у розмірі 503,6 мільйона євро у 2028 році та 976,8 мільйона євро у 2029 році.

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Ці інвестиції зроблено у відповідь на висхідну геополітичну нестабільність у Європі та для посилення механізованих сил та модернізацію Бундесверу.

Кошти не випадково виділено саме на бойові машини піхоти Puma, оскільки це найсучасніша гусенична броньована машина німецької армії для транспортування та захисту піхоти. БМП у нинішньому виконанні мають чудову вогневу міць, мобільність та наділені інтелектуальними можливостями обізнаності на полі бою в умовах високої загрози.

Фото: KNDS



Бойова машина піхоти (БМП) Puma є основою механізованих піхотних підрозділів німецької армії. Вона служить основною бойовою машиною для підрозділів панцергренадерів, поєднуючи в собі транспортування військ, вогневу підтримку та цифрову інтеграцію поля бою в одній платформі. Розроблена Projekt System & Management GmbH, спільним підприємством Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann,

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"Пуму" визнано однією з найсучасніших бойових машин піхоти у світі. Вона була розроблена для використання у високоінтенсивних, багатодоменних операціях поряд з основними бойовими танками, забезпечуючи швидкість, захист та вогневу міць для піхоти на передовій.

Фото: KNDS

БМП отримала повністю стабілізовану 30-мм автоматичну гарматою MK30-2/ABM. Вона спроможна вражати рухомі цілі з високою точністю та використовувати програмовані боєприпаси повітряного вибуху для ураження піхоти та безпілотників. Машина також має подвійні пускові установки для протитанкових керованих ракет Spike-LR, що забезпечує високоточне ураження бронетехніки на відстані до 4000 метрів. Спарений 5,56-мм кулемет доповнює основне озброєння для ближньої оборони.

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Силовий потенціал Puma позначено дизельним двигуном MTU V10 потужністю 1090 к.с. Його партнерство з автоматичною коробкою передач Renk HSWL 256 дозволяє їй розвивати швидкість понад 70 км/год на дорозі та зберігати маневреність на пересіченій місцевості.

Фото: KNDS

Гідропневматична підвіска та низький тиск на ґрунт забезпечують високу прохідність, а компактні розміри дозволяють транспортувати її залізничним та повітряним транспортом. Puma також оснащена повним захистом від ядерної зброї, вдосконаленою системою управління полем бою та інтегрованим тепловізійним обладнанням для проведення операцій за будь-якої погоди, вдень і вночі.

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Як бачимо, зростання у Європі ймовірної загрози змусило уряд Німеччини перейти в активну фазу переозброєння. Розподіл коштів на 2025 рік це яскраво підтверджує.