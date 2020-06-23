Новая АЗК в Киевской области стала шестьдесят четвертой в сети upg.

На этой неделе сеть upg открыла новый автозаправочный комплекс в городе Боярка (Киевская область), выполненный в традиционной стилистике компании. На АЗК присутствуют все виды горючего, в том числе высокооктановый бензин А-100. Также в составе комплекса будет работать Vivo Cafe, которое предлагает посетителям фирменные бургеры "из-под ножа" шеф-повара и вкусный кофе.

В честь открытия комплекса с 24 июня по 8 июля 2020 года на нем будет действовать специальная акция. Участники программы лояльности сети смогут получить выгоду бонусами на карту UPGgood: 2 грн за каждый литр заправленного бензина или дизтоплива или 0,50 грн – за литр газа.

Кроме того, первые 750 счастливчиков, которые заедут заправиться на upg в Боярке, получат подарки от компании. Для этого нужно предоставить чек на любой вид горючего и карточку лояльности UPGgood.

Топливная компания "Укрпалетсистем", которая владеет брендом upg, является генеральным партнером Белорусской нефтяной компании в Украине и реализует в своей сети исключительно белорусское топливо высокого уровня очистки.

Например, в бензине, который реализуется на upg, содержание бензола (токсического и сильного растворителя) в пять раз меньше установленных в Украине норм. Кроме того, вдвое меньше концентрация фактических смол, влияющие на износ двигателя и образование нагара, а также в пять раз меньше серы, которая со временем приводит к коррозии деталей.

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Политика компании позволяет выдерживать не только стабильно высокое качество, но и доступные цены на топливо. "Мы устанавливаем не ниже, по сравнению с другими игроками рынка, цену на топливо, а справедливую. Почему бытует мнение, что на АЗК клиент должен доплачивать за сервис? Для нас понятие сервиса и чистоты является принципом ведения бизнеса, а не причиной увеличивать маржу", – комментирует директор сети upg Владимир Мороз.

Сегодня upg является одной из наиболее динамично развивающихся сетей компаний на топливном рынке Украины. Сеть автозаправочных комплексов upg представлена ​​на топливном рынке Украины с 2013 года в 16 областях и насчитывает 64 АЗК, а уже на следующей неделе планирует открыть в столице (на улице Канальная) юбилейный, шестьдесят пятый комплекс.

Напомним, почему белорусское топливо так ценят украинские потребители.