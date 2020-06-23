Нова АЗК в Київській області стала 64-ою в мережі upg.

Цього тижня мережа upg відкрила новий автозаправний комплекс у місті Боярка (Київська область), виконаний в традиційній стилістиці компанії. На АЗК присутні усі види пального, в тому числі високооктановий бензин А-100. Також в складі комплексу працюватиме Vivo Cafe, яке пропонує відвідувачам фірмові бургери "з-під ножа" шеф-кухаря та смачну каву.

На честь відкриття комплексу, з 24 червня по 8 липня 2020 року, на ньому діятиме спеціальна акція. Учасники програми лояльності мережі зможуть отримати вигоду бонусами на картку UPGgood: 2 грн за кожен літр заправленого бензину чи дизпалива або 0,50 грн – за літр газу.

Окрім того, перші 750 щасливчиків, які заїдуть заправитися на upg в Боярці, отримають подарунки від компанії. Для цього потрібно надати чек на будь-який вид пального та картку лояльності UPGgood.

Паливна компанія "Укрпалетсистем", яка володіє брендом upg, є генеральним партнером Білоруської нафтової компанії в Україні та реалізує у своїй мережі виключно білоруське пальне високого рівня очистки.

Наприклад, в бензині, який реалізується на upg, вміст бензолу (токсичного і сильного розчинника) у п’ять разів менший за встановлені в Україні норми. Окрім того, вдвічі менша концентрація фактичних смол, що впливають на зношування двигуна і утворення нагару, а також вп'ятеро менше сірки, яка з часом призводить до корозії деталей.

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Політика компанії дозволяє витримувати не лише стабільно високу якість, але й доступні ціни на пальне. “Ми встановлюємо не нижчу, порівняно з іншими гравцями ринку, ціну на пальне, а справедливу. Чому існує думка, що на АЗК клієнт повинен доплачувати за сервіс? Для нас поняття сервісу і чистоти є принципом ведення бізнесу, а не причиною збільшувати маржу”, - коментує директор мережі upg Володимир Мороз.

Сьогодні upg є однію з найбільш динамічних за розвитком мережі компаній на паливному ринку України. Мережа автозаправних комплексів upg представлена на паливному ринку України з 2013 року в 16 областях та налічує 64 АЗК, а вже на наступному тижні планує відкрити в столиці (на вулиці Канальна) ювілейний, 65-ий комплекс.

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