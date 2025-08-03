В какой европейской столице люди уже не гибнут в ДТП

Последняя авария со смертельным исходом в Хельсинки произошла в первых числах июля 2024 года на улице Кейнулаудантие в районе Контула. Городские власти, ссылаясь на статистику полиции, считают это чудом и называют ситуацию чрезвычайно приятной.

Как сообщает финское издание YLE, положительному результату способствовало много факторов, начиная от принятых властями мер и заканчивая осознанием людей в соблюдении норм и правил поведения на улицах и дорогах.

Читайте также Из Финляндии приехали эксклюзивные "скорые" на базе Volkswagen Amarok и Volvo XC90

"Этому способствовало много факторов, но ограничения скорости являются одними из важнейших", – отметил достигнутые результаты инженер по дорожному движению из отдела городской среды Рони Утриайнен.

Несмотря на то, что в Евросоюзе количество смертей на дорогах снижается, в т.ч. на 3 процента меньше в 2024 году, все-таки аварии с трагическими последствиями являются обычным явлением в мегаполисах. И пройти год без смертельных последствий на дорогах – это удивительный подвиг для большинства городов, не говоря уже о европейской столице.

Меньшая скорость, более безопасные улицы

По словам Утриайнена, на более половины улиц Хельсинки сейчас действует ограничение скорости 30 км/ч. Пятьдесят лет назад эта доля имела ограничение 50 км/ч, потом 40 км/ч.

Сегодня в городских властях в очередной раз убедились, что ограничение скорости вблизи школ до 30 км/ч дало свои положительные результаты.

Умный дизайн имеет значение

Вот здесь сделано многое. Дизайн улиц сыграл ключевую роль. Пешеходная и велосипедная инфраструктура значительно модернизирована за последние годы. Кроме того, активизировалось сотрудничество с дорожной полицией.

Читайте также Техника с финского острова пришла в Украину своим ходом

Здесь потратились на камеры видеофиксации и не пожалели, поскольку большое количество дорожных камер и автоматизированных систем контроля положительно сказалось на безопасности дорожного движения.

Хельсинки является одной из самых маленьких столиц ЕС, с населением чуть менее 690 000 человек, почти 1,5 миллиона человек живут в столичном регионе и ездят на работу. Несмотря на это, в городе стало спокойнее, тише и меньше угарных газов и, как свидетельствует статистика, еще и без трагедий на дорогах.

"Общественный транспорт в Хельсинки замечательный, что уменьшает использование автомобилей, а вместе с ним и количество серьезных аварий. Технологии транспортных средств также улучшились, что сделало как автомобили, так и другие средства личного транспорта безопаснее, чем когда-либо", – отметил Утриайнен.

Читайте также Какая автотехника поступила Украине из Финляндии

В прошлом году в Хельсинки произошло 277 дорожно-транспортных происшествий с травмами, что резко контрастирует с почти 1000 аварий с травмами, регистрировавшихся ежегодно в конце 1980-х годов, когда количество смертей в ДТП в городе обычно приближалось к 30 в год.

Если в 2003 в ДТП в Хельсинки было травмировано 727 человек, то в 2023 году количество травмированных лиц сократилось до 14.

Долгосрочные усилия окупаются

Текущая стратегия безопасности дорожного движения Хельсинки, программа которой охватывает 2022–2026 годы, приближается к завершению. Она сосредоточена на улучшении безопасности детей, молодежи, пешеходов и велосипедистов благодаря более безопасным пешеходным переходам и умному проекту перекрестков.

Позитив достигнут благодаря усовершенствованным инструментам мониторинга дорожного движения. Правда, на это ушло десятилетие упорных усилий. Кстати это не первый раз такой положительный результат. В 2019 году на дорогах в Хельсинки также не погиб ни один пешеход.

Читайте также Финские бронетранспортеры пополнят бронепарк ВСУ

Сейчас город имеет мощную пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Общее расстояние велосипедных дорожек протяженностью более 1500 километров.

Нынешний положительный результат принадлежит всем участникам дорожного движения – водителям, велосипедистам и пешеходам. Сейчас воплощается стремление досрочной цели ЕС – нулевое количество смертей в ДТП до 2050 года.