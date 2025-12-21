Речь идет об участке на трассе М3 "Кишинев - Комрат - Джурджулешты - граница с Румынией. Украинские строители дорог ввели этот объект в эксплуатацию на три месяца раньше оговоренного в контракте срока. Впрочем, от досрочной сдачи качество выполненных работ не пострадало.

Национальное агентство автомобильных дорог Молдовы (AND) по поводу этого на своем сайте разместило фоторепортаж "Запланировано, построено, завершено: новая дорога по европейским стандартам"

По европейским стандартам

В администрации упомянутого Нацагентства AND отмечается, что работы на объездной начались в августе 2023 года и были завершены на три месяца раньше установленного срока благодаря эффективным действиям подрядчика – компании "Автомагистраль-Юг". Открытие такой дороги важное для Молдовы, поскольку транспортного обхода Вулканешты ждали десятилетиями.

Таким образом украинская компания "Автомагистраль-Юг" уже вписана в историю молдавского дорожного строительства как добросовестный подрядчик, работающий по европейским стандартам.

Наши дорожники не только построили объездную, но и отремонтировали разбитые транзитным транспортом улицы города. Фото: AND

Вулканешты избавились от угара

По словам генерального директора AND Штефана Попы, город Вулканешты на протяжении многих лет ежедневно через интенсивный транспортный поток испытывал негативное влияние на безопасность дорожного движения, инфраструктуру и качество жизни жителей.

"Открытие объездной дороги означает повышение безопасности, разгрузки трафика и сокращение времени в пути на юг страны, а также улучшение сообщения между столицей, таможенным пунктом и портом Джурджулешты", – отметил Штефан Попа.

Прямая дорога в порт

В министерстве транспорта Молдовы отметили, что автомагистраль М3 является кратчайшей к Джурджулешты, где порт открывает доступ к Дунаю и Черному морю.

Кстати, благодаря Украине Молдова стала морским государством: международный свободный порт Джурджулешты владеет 480 метрами побережья Дуная, которое Молдова получила от Украины вместо участка территории с дорогой возле села Паланка в Штефан-Водском районе Молдовы, что теперь является собственностью Украины.

Обход проложен где-то на равнине, где-то сложным рельефом, холмами и оврагами, а где-то и изгибами влево или вправо. Фото: Автомагистраль-Юг

Поэтому дружественная к нашему государству Молдова получила на Нижнем Дунае порт с доступной глубиной воды до 7 м, где принимают как суда внутреннего плавания, так и морские суда.

Именно поэтому построенная дорога мимо Вулканешты длиной 8,5 км не только способствовала ускоренной логистике коммерческих грузов, но и экологии города.

Что предусматривал проект:

строительство новой дороги на участке км 2+800 – км 8+580;

реконструкцию действующего участка между км 0+100 и км 2+800;

строительство подъездных дорог;

строительство моста и проезда для сельскохозяйственной техники на отметке 4+690 км;

устройство дренажных систем, уличного освещения, установление дорожных знаков и внедрение мер безопасности дорожного движения в соответствии с европейскими стандартами.

На пересечении логистических маршрутов

В то же время М3 является неотъемлемой частью европейского коридора E577 Полтава-Кировоград-Кишинев-Джурджулешты-Галац-Слободзея.

Вулканешты расположены в 200 км от Кишинева, в 7 км от границы с Украиной и в 35 км от границы с Румынией, что придает им стратегическое значение на юге Республики Молдова.

Поэтому неудивительно, что работы на этом важном объекте были профинансированы Европейским банком реконструкции и развития.

Дорогу открывали в пелене тумана, от чего она своей привлекательности не потеряла, а потом солнышко вышло и добротность и красоту трассы подтвердило. Фото: AND

Объездная дорога в цифрах

Выполнено более 320 тыс. м³ земляных работ для возведения склонов и более 65 тыс. м³ насыпей.

Устроено более 38 тыс. тонн асфальтобетона, использовано более 96 тыс. м³ смесей, обработанных цементом.

Установлено почти 5 км барьерного ограждения и 186 дорожных знаков.

Также "Автомагистраль-Юг" по просьбе местных властей восстановила улицу Жуковского в городе Вулканешты и старый участок дороги М3, который ранее использовался грузовым транспортом и находился в запущенном состоянии.